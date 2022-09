Kakadu oder Mensch? Kampf um Australiens Mülltonnen

Do., 15.09.2022, 08.24 Uhr

In Australien ist ein Streit um den Müll in den Mülleimern am Straßenrand entbrannt - zwischen Menschen und Kakadus. Ob die schlauen Vögel oder die Bewohner von Stanwell Park die Oberhand gewinnen, ist noch nicht ganz entschieden.

