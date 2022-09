Gedenken an die getötete Neunjährige.

Kriminalität Zwei Festnahmen nach Tötung von Neunjähriger in Liverpool

Rund zwei Wochen nach der Tötung eines neunjährigen Mädchens in Liverpool hat die Polizei zwei Verdächtige gefunden. Ein 34-jähriger Mann aus Liverpool wurde am frühen Sonntagmorgen festgenommen und wird des Mordes sowie des versuchten Mordes verdächtigt, wie die Merseyside Police mitteilte. Außerdem nahmen die Ermittler einen 41-Jährigen aus Knowsley in der Nähe von Liverpool fest, der dem Angreifer geholfen haben soll.

Die neun Jahre alte Olivia war vor rund zwei Wochen in ihrem Elternhaus erschossen worden, als ein Mann auf der Flucht vor einem Schützen ins Haus gestürmt war. Der Verfolger feuerte durch die halb geöffnete Tür. Eine Kugel verletzte die Mutter am Handgelenk und traf Olivia in der Brust, die daraufhin starb. Der Fall hatte landesweit Entsetzen ausgelöst. Zwei frühere Verdächtige wurden wieder auf freien Fuß gelassen.

Die Polizei beklagte auch bereits nach anderen tödlichen Verbrechen eine Mauer des Schweigens in Liverpool. Bekannt ist, dass in der Stadt kriminelle Banden sehr aktiv sind. Es geht unter anderem um Drogen und Verteilungskämpfe.

© dpa-infocom, dpa:220904-99-628536/4 (dpa)