Gedenken an Prinzessin Diana in Paris an ihrem 25. Todestag

Mi, 31.08.2022, 16.24 Uhr

In Paris ist die Verkehrsinsel über dem Tunnel, in dem die britische Prinzessin Diana verunglückte, zu einer Gedenkstätte geworden. An Dianas 25. Todestag zeigen sich dort viele Besucher bewegt.

