Corona: RKI-Zahlen verzögert ++ Ärztekammer mit deutlicher Mahnung

Kaum noch Maßnahmen und ein ausgelassener Sommer. Corona ist kein Aufreger-Thema mehr und die Sorglosigkeit siegt. Aber auf den Intensivstationen sterben immer noch Menschen an dem Virus.

Corona: Wer heute noch an dem Virus stirbt

Hausärzte beklagen "kommunikatives Chaos" bei Corona-Impfstoffen

Bundesärztekammer: Menschen mit hohen Risiko für schweren Verlauf sollten die neuen Omikron-Impfstoffe für eine vierte Impfung nutzen

Die RKI-Zahlen verzögern sich am Mittwoch

First Lady Jill Biden ist nach einer Covid-Infektion wieder negativ getestet worden

Berlin. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet seine Zahlen am Mittwoch mit Verzögerung. Am Dienstag hatte die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 247,3 gelegen. Am Montag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 242,8 gelegen. Die Zahlen geben das Infektionsgeschehen nur unvollständig wieder.

In der kommenden Woche soll unterdessen die Auslieferung der angepassten Omikron-Impfstoffe beginnen. Ab dem 5. September sollten pro Woche jeweils rund fünf Millionen Dosen des angepassten BA.1-Impfstoffs von Biontech/Pfizer ausgeliefert werden. Zuvor muss die EU-Kommission noch grünes Licht geben. Die Bundesärztekammer wirbt dafür, dass sich vor allem Ältere und Risikopatienten eine vierte Dosis mit dem angepassten Impfstoff verabreichen lassen.







Corona-News von Mittwoch, 31. August: Hausärzte beklagen "kommunikatives Chaos" bei Corona-Impfstoffen

6.11 Uhr: Der Deutsche Hausärzteverband hat klare Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu den neuen Corona-Impfstoffen gefordert. "Dass nun angepasste Impfstoffe zur Verfügung stehen, ist eine sehr positive Nachricht", sagte der Bundesvorsitzende des Verbandes, Ulrich Weigeldt, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Weniger schön ist das kommunikative Chaos rund um die verschiedenen angepassten Impfstoffe."

Patientinnen und Patienten würden sich fragen, ob es sinnvoll sei, sich Anfang September mit dem an BA.1 angepassten Impfstoff impfen zu lassen, oder ob man auf den an BA.4/BA.5 angepassten Impfstoff warten sollte, sagte Weigeldt. "Hier braucht es sehr zeitnah eine klare Empfehlung der Stiko, an welcher sich auch die Hausärztinnen und Hausärzte orientieren können." Bisher lägen dazu keinerlei Informationen vor.

Bundesärztekammer ruft Risikopatienten zur vierten Impfung mit Omikron-Vakzin auf

5.30 Uhr: Die Bundesärztekammer hat Ältere und Risikopatienten aufgefordert, sich zügig mit den Anfang September erwarteten neuen Corona-Impfstoffen zu impfen. Die Vakzine schützten höchstwahrscheinlich besser vor Ansteckungen als die Impfstoffe der ersten Generation, sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt unserer Redaktion. Die klinischen Studien der Hersteller zeigten, dass das adaptierte Vakzin deutlich mehr Antikörper gegen Omikron hervorrufe und somit der Immunschutz gesteigert werden könne.

Die Arztpraxen stünden bereit, sie müssten von der Bevölkerung aber auch genutzt werden. "Es ist wichtig, dass sich gerade ältere Menschen und Patienten mit Immunschwäche und schweren Vorerkrankungen möglichst ein viertes Mal impfen lassen", so Reinhardt. "Sie sollten sich zügig impfen lassen, auch wenn in einigen Wochen mit der Zulassung weiterer neuer Impfstoffe gegen die BA.4 und BA.5‑Varianten zu rechnen ist."

Ob auch junge, gesunde Menschen ihren Immunschutz durch eine Impfung mit den neuen BA.1- beziehungs­weise BA.4/BA.5‑Vakzinen steigern sollten, müsse die Ständige Impfkommission (Stiko) beurteilen. "Mittlerweile liegt die letzte Impfung bei vielen Menschen schon einige Monate zurück", mahnte Reinhardt.

Corona-News von Dienstag, 30. August: RKI registriert 54.504 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 247,3

5.05 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 247,3 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 242,8 gelegen (Vorwoche: 288,5; Vormonat: 578,1). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 54.504 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 60.411) und 119 Todesfälle (Vorwoche: 146) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

First Lady Jill Biden nach Infektion negativ getestet

2.05 Uhr: Die Frau des US-Präsidenten, Jill Biden, ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus negativ getestet worden. Die 71-Jährige werde am Dienstag wieder in die Hauptstadt Washington zurückkehren, teilte das Weiße Haus am Montag mit. Mitte vergangener Woche war Biden nach einem "Rückfall" ihrer Covid-Infektion erneut positiv getestet worden. Sie habe keine Symptome gehabt, sich aber weiterhin isoliert.





Biden war wie ihr Mann Joe Biden, der seine Infektion vor einigen Wochen ausgestanden hatte, mit dem Medikament Paxlovid behandelt worden. Dass eine Covid-Erkrankung kurz nach der Therapie mit Paxlovid zurückkehren kann, ist bekannt. Nach Einschätzung von Wissenschaftlern kommt es aber selten vor. Der Präsident hatte wenige Tage nach einer Infektion im Juli ebenfalls einen Rückfall erlitten.

First Lady Jill Biden Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Dienstag, 30. August, finden Sie hier.

