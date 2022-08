Corona: Neue Regeln für Herbst und Winter ++ RKI meldet Zahlen

Das Bundeskabinett hat sich auf neue Corona-Regeln für Herbst und Winter geeinigt.

Das RKI meldet am Mittwoch knapp 53.000 Corona-Neuinfektionen (Inzidenz: 275,3)

Die FDP will die Maskenpflicht auf Flügen prüfen

Berlin. Mit Blick auf den Herbst und Winter hat das Bundeskabinett am Mittwoch den Weg für neue Corona-Regeln freigemacht. Die FFP2-Maskenpflicht im Fern- und Flugverkehr bleibt bundesweit bestehen. Neu ist eine Regelung für Pflegeheime. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht das Land für die „absehbare Corona-Welle“ gerüstet.

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen liegt laut Robert Koch-Instituts (RKI) am Mittwochmorgen bei 52.939 (Vorwoche: 67.390) und 147 Todesfälle (Vorwoche: 192) innerhalb eines Tages. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Institut mit 275,2 (Vortag: 288,5) an. Es ist jedoch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Sonntags und montags veröffentlicht das RKI keine Corona-Zahlen mehr. Viele Infektionen werden nicht erkannt, wie auch eine neue Studie nahelegt.







Corona-News von Mittwoch, 24. August: Bundeskabinett beschließt neue Corona-Regeln für Herbst und Winter

12.41 Uhr: Das Bundeskabinett hat am Mittwoch neue Corona-Maßnahmen für den Herbst und Winter beschlossen. Ab Oktober soll es nur noch wenige bundeseinheitliche Regelungen geben - etwa eine FFP2-Maskenpflicht im Fern- und Flugverkehr. Im Falle hoher Ansteckungszahlen bekommen die Länder die Möglichkeit, in begrenztem Rahmen weitergehende Maßnahmen zu beschließen. Neu ist die Regelung, dass Pflegeheime Beauftragte für Testen, Impfen und Hygiene benennen müssen - diese bekommen dafür dann 750 Euro im Monat zusätzlich ausbezahlt.

„Mit diesem Instrumentarium können wir die absehbare Corona-Welle im Herbst bewältigen“, erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). „Maskenpflicht, Impfungen und Obergrenzen im Innenraum können der Lage angepasst eingesetzt werden.“ Ziel der neuen Regeln sei es, hohe Todeszahlen, viele Arbeitsausfälle und schwere Langzeitfolgen zu vermeiden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (rechts) und Bundesjustizminister Marco Buschmann stellen am Mittwoch die Corona-Regeln für Herbst und Winter vor. Foto: Odd Andersen/AFP

Wieder deutlich mehr Tote und Verletzte bei Verkehrsunfällen

12.20 Uhr: Nach dem Corona-Tief bei den Verkehrsunfällen steigen die Zahlen wieder an. Im ersten Halbjahr 2022 wurden in Deutschland 1238 Menschen bei Unfällen auf den Straßen getötet, das waren zwölf Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mitteilte. Zudem wurden deutlich mehr Menschen verletzt, die Zahl stieg um ein Fünftel auf knapp 163.800.

2021 waren wegen Lockdowns, Home-Office und Home-Schooling so wenige Verkehrstote gezählt worden wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen.

Wer stirbt derzeit an einer Covid-Erkrankung?

6.35 Uhr: Corona ist im sommerlichen Deutschland kein Aufregerthema mehr. Die Stimmung ist ausgelassen. Die Schutz-Maßnahmen sind nahezu vollständig aus dem Alltag verschwunden. Dennoch sterben immer noch jeden Tag weit mehr als hundert Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Wer besonders gefährdet ist, lesen Sie hier.

RKI registriert 52.939 Corona-Neuinfektionen

5.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochmorgen mit 275,3 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 288,5 gelegen (Vorwoche: 311,8; Vormonat: 680,1). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild des Infektionsgeschehens. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen und Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 52.939 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 67.390) und 147 Todesfälle (Vorwoche: 192) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen und Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 31.921.578 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Scholz nach Flug ohne Masken: "Klare Regeln" für Regierungsflüge

3.40 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angesichts der Kritik an einem Flug mit Passagieren ohne Corona-Masken auf "klare Regeln" für Regierungsflüge verwiesen. Bei einer Pressekonferenz in Neufundland betonte Scholz am Dienstag (Ortszeit), man habe eindeutige Vorschriften, was die Flugbereitschaft betreffe.

Der Kanzler äußerte sich auch mit Blick auf eine bevorstehende Kabinettssitzung unter anderem zum Infektionsschutzgesetz am Mittwoch in Berlin: Er sei froh über die sehr intensive und sehr rechtzeitige Vorbereitung der notwendigen Gesetzgebung, damit im Herbst die richtigen Entscheidungen getroffen werden könnten.

Ein Video und Fotos vom Hinflug des Kanzlers und seines Stellvertreters Robert Habeck (Grüne) von Berlin nach Montreal in Kanada am Sonntag hatten für Aufsehen gesorgt. Darauf waren Wirtschaftsminister Habeck und eng beieinander sitzende Journalisten ohne Masken zu sehen.

