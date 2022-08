Rheinland-Pfalz 57-Jährige stirbt bei Achterbahn-Unglück in Freizeitpark

In einem Freizeitpark im Mosel-Ort Klotten ist am Samstagnachmittag eine Frau aus einer fahrenden Achterbahn gefallen und tödlich verletzt worden. Die 57-Jährige aus dem saarländischen St. Wendel starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die genaue Unfallursache blieb zunächst unklar. Das Unglück hatte einen Großeinsatz von Rettungskräften zur Folge.

Der Unfall im Wild- und Freizeitpark Klotten, der auch «Klotti» genannt wird, ereignete sich gegen 16.30 Uhr, etwa anderthalb Stunden, bevor der Park am Samstag regulär zumachen sollte.

Auf seiner Website beschreibt der Park seine «Klotti-Achterbahn» mit einer Strecke von 550 Metern mit den Worten «kurvenreich, maximales Gefälle und bis zu 60 Stundenkilometer schnell».

Der Park wurde 1970 als Wildpark auf den Moselhöhen bei Klotten eröffnet, wie es auf der Website heißt. Seit den 90ern wurde er mit neuen Attraktionen zu einem Freizeit- und Familienpark ausgebaut. Die Achterbahn eröffnete demnach 2004.

