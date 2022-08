Stefanie Giesinger: Dramatische Suchaktion – Hündin in Berlin entlaufen

Model Suchaktion in Berlin: Stefanie Giesingers Hündin entlaufen

Lena war die erste, Lovelyn die jüngste Siegerin: Erinnern Sie sich noch an diese Gewinnerinnen von Germany's Next Topmodel. Wir zeigen die GNTM-Kandidatinnen früher und heute.

Beschreibung anzeigen

Berlin. Dramatische Suchaktion in Berlin: Am Mittwoch ist Stefanie Giesinger und Marcus Butlers Hündin Zaja entlaufen. Was passiert ist.