Lufthansa: Streik am Mittwoch? Wohl Flugausfälle und Verspätungen

Berlin Verdi ruft Lufthansa-Mitarbeiter zu einem Warnstreik am Mittwoch auf. Dabei könnte es zu einigen Flugausfällen für Urlauber kommen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft die rund 20.000 Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals zu einem eintägigen Warnstreik auf. Am Mittwoch werde es zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen, kündigte die Gewerkschaft am Montag an.

Mehr dazu in Kürze.

