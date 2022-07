Riesen-Wellen führen zu Überflutungen auf Hawaii

Zwei Männer vor einer hohen Brandung in Waikiki. Massive Wellen trafen an der Südküste Hawaiis auf Land.

Riesige Wellen haben in Teilen Hawaiis Häuser, Geschäfte und Straßen in Küstennähe unter Wasser gesetzt. Vor der Insel Oahu sei am Sonntag eine schätzungsweise 7,60 Meter hohe Welle gesichtet worden, teilte die Umweltbehörde der US-Inselgruppe im Pazifik am Montag mit.

Auf Videos in örtlichen Medien und in sozialen Netzwerken ist etwa zu sehen, wie meterhohe Wellen über zweistöckige Häuser hinwegschwappen. In Kailua-Kona auf der Hauptinsel Hawaii wirbelte die heftige Brandung die Hochzeitsfeier eines jungen Paares durcheinander. Die Wellen spülten die festlich gedeckten Tische im Garten weg und trieben die Gäste in die Flucht. Gefeiert wurde dann aber doch noch, wie das frisch vermählte Paar örtlichen Medien sagte: Das Essen und die Hochzeitstorte seien verschont geblieben.

An der Südküste des Tropenparadieses hatte es nach Angaben der Umweltbehörde seit 25 Jahren nicht mehr so hohe Wellen gegeben. Die Rettungsdienste seien am Wochenende zu hunderten Einsätzen gerufen worden, hieß es in Medienberichten.

Buoy and surf camera data continue to indicate elevated surf conditions along the south-facing shores. These conditions should remain in place through today. The south swell should decrease slowly Tuesday. #Hiwx pic.twitter.com/qDXIWWN0Qf — NWSHonolulu (@NWSHonolulu) July 18, 2022

© dpa-infocom, dpa:220719-99-76235/2 (dpa)