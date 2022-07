Dramatische Rettungsaktion für Elefantenbaby in Thailand

Do, 14.07.2022, 16.24 Uhr

Drama in Thailand: Als Helfer versuchen, einen Baby-Elefanten aus einer Baugrube zu retten, fällt auch noch die Mutter in das Erdloch. Am Ende können beide Dickhäuter mit Hilfe eines Krans gerettet werden.

Video: Vermischtes, Leute