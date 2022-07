Jürgen Drews: "König von Mallorca" beendet Karriere - und hat Thronfolger im Blick

Er gilt als "König von Mallorca" und ist eine feste Größe in der deutschen Schlager-Landschaft. Nach mehr als 60 Jahre auf der Bühne, hat Jürgen Drews am Samstag in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" angekündigt, seine Karriere beenden zu wollen. Zuvor hatte der "Ein Bett im Kornfeld"-Sänger in der ARD-Show "Die große Schlagerstrandparty" von Florian Silbereisen seine Entscheidung bekannt gegeben.

Der Grund für das Karriereende mit 77 Jahren ist die Nervenkrankheit Polyneuropathie, die bei Drews diagnostiziert ist. "Ich bin oft wackelig auf den Beinen, muss mich sehr konzentrieren, wenn ich lange Wege auf der Bühne gehen soll", sagt Drews. Aber auch sein Alter spielte eine Rolle bei der Entscheidung. "Ich bin nicht mehr so fit, wie ich mal war. Es wird alles langsamer und schwerfälliger", erklärte Drews der "BamS".

Auch auf Mallorca wird der Sänger nicht mehr auftreten. Dazu fehle ihm die Energie. "Es strengt mich sehr an, länger am Stück auf den Beinen sein zu müssen", so Drews. Einen "Thronfolger" für seine Rolle als "König von Mallorca" hat Drews schon im Blick, verrät er der Bild. "Ich denke, Mickie [Krause, ebenfalls Schlagersänger, Anm. d. Red.] ist der richtige für diesen Titel." (fmg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

