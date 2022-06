Özdemir mahnt auf Bauerntag Umbau der Landwirtschaft an

Di, 14.06.2022, 17.51 Uhr

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat davor gewarnt, Der Minister warnte jedoch davor, wegen der Ukraine-Krise den klimafreundlichen Umbau der Landwirtschaft in Frage zu stellen. Wer so denke, leiste der Kinder- und Enkelgeneration "einen Bärendienst", sagte Özdemir auf dem Bauerntag in Lübeck.