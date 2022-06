Kim Kardashian: Fotos zeigen beschädigtes Marilyn-Monroe-Kleid – Shitstorm

Bei Marilyn-Fans dürfte es Entsetzen auslösen, für die Museumssammlung bei Ripley's ist es der Super-GAU: Kim Kardashian hat das historische Kleid der Ikone wohl durch das Tragen bei der Met Gala im Mai deutlich beschädigt.

Das zeigen zumindest Bilder, die Scott Fortner, Sammler der „Marilyn Monroe Collection“, auf Instagram teilte. Fortners Sammlung gilt als größte Privatsammlung von Artefakten des Idols. Auf dem Instagram-Account der Sammlung zeigte er Vorher-Nachher-Aufnahmen des Kleides. Deutlich zu sehen: Risse an Verschlüssen, fehlende Steine, zerfaserter Stoff.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Kardashian-Auftritt bei Met Gala: Marilyn-Monroe-Kleid beschädigt?

Monroe hatte das Jean-Louis-Kleid im Jahr 1962 getragen, um für den damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy „Happy Birthday, Mr. President“ zu singen. Reality-TV-Ikone Kim Kardashian erzählte, sie habe sieben Kilo abgenommen, um sich für die Met Gala in das Kleid zu zwängen.

Nach dem roten Teppich schlüpfte sie zwar in eine Kopie – Videos, wie sie bei Anproben trotz Gewichtsabnahme in das Original-Kleid gezwängt wurde, sorgten aber bereits kurz nach dem Event bei vielen für Stirnrunzeln. Kardashian trug sogar eine Stola, da das Kleid aufgrund der unterschiedlichen Körperformen der beiden Frauen nicht vollständig geschlossen werden konnte.

„War es das wert?“, kommentierte Fortner die Aufnahmen. Mit seiner Kritik ist er nicht allein: Nachdem die Aufnahmen in den sozialen Netzwerken die Runde machten, brach sich Empörung Bahn. Die bekannten Modeblogger von „diet prada“ schrieben: „Furchtbar, aber ehrlich gesagt zu erwarten.“ Und: „Wenn der Rücken so aussieht, wird es weiter unten nicht besser sein.“

Kardashian in Marilyn-Kleid: Shitstorm wegen Beschädigung

Viele Nutzer übten aber nicht nur an Kim Kardashian Kritik. In den letzten Stunden wurde auch der Instagram-Account des Museums, das das Kleid besitzt und verliehen hatte, „Ripley’s Believe It Or Not!“, mit negativen Kommentaren geflutet. „Ihr solltet euch dafür schämen, Marilyns Kleid ruiniert zu haben“, lautet nur einer davon.

Ginge es nach Bob Mackie, der das Kleid entworfen hat, dann wäre Monroe die einzige Trägerin des Kleids geblieben. „Ich dachte, das ist ein großer Fehler“, erklärte der Designer nach der Gala gegenüber „Entertainment Weekly“. Mackie hatte das hautfarbene und enganliegende Kleid als Assistent bei Jean Louis, zu Beginn seiner Karriere gezeichnet.

Auf dieser Bildkombo kommt Kim Kardashian zur Benefizgala des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art anlässlich der Eröffnung der Ausstellung "In America: An Anthology of Fashion" Foto: Evan Agostini/AP/dpa

Kleid von Marilyn Monroe ging in die Geschichte ein

Das Kleid ging in die Geschichte ein – sah es doch aus wie ein Hauch von Nichts und als habe Marilyn Monroe ihren weltweit berühmten Körper lediglich mit Edelsteinen dekoriert. Der Auftritt in dem Kleid, in das sie teilweise eingenäht wurde, befeuerte die Gerüchteküche: Hatte Monroe eine Affäre mit dem Präsidenten? Warum sonst würde sie ein so freizügiges Kleid für seine Geburtstagsparty tragen?

Drei Monate nach dem Auftritt starb Monroe an einer Überdosis Schlafmittel mit nur 36 Jahren. Kim Kardashians Auftritt in ihrem Kleid bei der Met Gala sollte eine Hommage darstellen. Historiker und Konservatoren merkten aber bereits kurz nach dem prestigeträchtigen Event an, dass das 60 Jahre alte Kleidungsstück höchstwahrscheinlich Schaden genommen haben könnte.

Die 41-jährige Kardashian gab bisher keine Stellungnahme zu den Vorwürfen ab. Auch Ripley’s äußert sich nicht. (bml)

Lesen Sie auch: Kayne West schikaniert Kim Kardashian – Ex wird Stalker

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de