Berlin: Plakate mit Äußerungen "über die Türkei" in Unfallwagen

Berlin: Plakate mit Äußerungen "über die Türkei" in Unfallwagen

Mi, 08.06.2022, 17.36 Uhr

Nach dem tödlichen Vorfall mit einem Auto in Berlin hat Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) Meldungen über ein im Fahrzeug entdecktes Bezichtigungsschreiben zurückgewiesen. "Ein richtiges Bekennerschreiben gibt es nicht", sagte sie nach einem Besuch am Ort des Geschehens. In dem Auto seien jedoch Plakate mit Äußerungen "über die Türkei" entdeckt worden.