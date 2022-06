Berlin: 29-Jähriger fährt in Menschenmenge und kracht in Douglas-Filiale

Mi, 08.06.2022, 15.48 Uhr

In Berlin ist ein Mann im Stadtteil Charlottenburg in eine Menschengruppe gefahren. Der 29-Jährige raste noch etwa hundert Meter weiter, bevor er in das Schaufenster einer Douglas-Filiale krachte. Mindestens ein Mensch wurde getötet, zwölf weitere wurden verletzt. Der Mann wurde festgenommen.