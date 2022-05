Depeche Mode: Andy Fletcher tot - Trauer um Gründungsmitglied

Der Keyboarder der britischen Band Depeche Mode, Andy Fletcher, ist im Alter von 60 Jahren gestorben. "Wir sind schockiert und erfüllt von überwältigender Trauer über den frühen Tod unseres lieben Freundes, Familienmitglieds und Bandkollegen Andy 'Fletch' Fletcher", heißt es in einer Nachricht der Band, die sie am Donnerstagabend in Sozialen Netzwerken veröffentlichte.

Und weiter: "Fletch hatte ein wahres Herz aus Gold und war immer da, wenn man Unterstützung, ein lebhaftes Gespräch, ein gutes Lachen oder ein kaltes Bier brauchte", so die Band weiter. "Unsere Herzen sind bei seiner Familie und wir bitten euch, in dieser schwierigen Zeit an sie zu denken und ihre Privatsphäre zu respektieren." Genauere Angaben zu seinem Tod gab es zunächst nicht.

Mit Pop-Klassikern wie "Everything Counts", "Enjoy The Silence" oder "Personal Jesus", die weit über den Synthie-Sound anderer Künstler ihrer Zeit hinausgingen, wurden Depeche Mode zu einer der weltweit erfolgreichsten Bands. Die Band hat in den vergangenen drei Jahrzehnten mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. (les)

