Sieben Jahre Haft für Messerangriff nach Badeunfall

Der 19 Jahre alte Angeklagte im Prozess um eine Messerattacke nach einem tödlichen Badeunfall an der Elbe muss für sieben Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Hamburg verurteilte den jungen Mann am Dienstag nach Jugendstrafrecht wegen versuchten Mordes und vorsätzlicher Körperverletzung.

Von der ursprünglich diskutierten Einweisung in eine Psychiatrie nahm das Gericht Abstand. Ein Gutachten hatte dem Angeklagten Schizophrenie attestiert, was dieser jedoch bestreitet.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Überzeugung des Gerichts wollte der Angeklagte mit seiner Tat den Tod seines 15 Jahre alten Bruders rächen, der am 18. Juni vergangenen Jahres bei einem Badeunfall in der Elbe vor Blankenese ertrunken ist. So habe er einen Tag nach dem Unglück den besten Freund des 15-Jährigen im Stadtteil Harburg ohne Vorwarnung mit einem Klappmesser viermal in den Rücken gestochen und ihn lebensgefährlich verletzt, weil der seiner Meinung nach den Bruder hätte retten können. Die Leiche des ertrunkenen Bruders wurde erst zwei Tage nach der Tat gefunden.

Das Gericht entsprach mit seinem Urteil den Forderungen der Staatsanwältin, die für den 19-Jährigen sieben Jahre Haft gefordert hatte. Rache sei das Hauptmotiv des Rumänen gewesen, sagte die Anklagevertreterin. Die Verteidigung zeichnete dagegen das Bild eines von den Eltern vernachlässigten, bildungsfernen jungen Menschen, der in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen sei, und forderte eine "maßvolle Jugendstrafe" bis zu maximal drei Jahren Haft.

© dpa-infocom, dpa:220517-99-322427/4