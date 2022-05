Frau findet tote Vogelspinne nahe S-Bahnstation

Eine Frau hat am Mittwochmorgen eine Vogelspinne in einer Plastikbox in der Nähe einer Mülheimer S-Bahnstation gefunden.

Eine Frau hat in Mülheim an der Ruhr eine tote Vogelspinne in einer Plastikbox in der Nähe einer S-Bahnstation gefunden. Die Frau habe die Polizei am Mittwochmorgen alarmiert und den Beamten die Box mit Tier übergeben, hieß es in einer Mitteilung.

Auf der Wache sei das Tier von Experten untersucht worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten diese nur noch den Tod der Spinne feststellen. Es habe sich dabei um eine nordamerikanische Vogelspinnenart gehandelt, die für Menschen keine Gefahr darstelle.

© dpa-infocom, dpa:220504-99-154784/2