Edeka: Filiale will teures Öl nicht verkaufen – und macht Ansage

Wer derzeit Sonnenblumenöl im Supermarkt oder Discounter kaufen möchte, könnte vor Problemen stehen. Aufgrund des Krieges in der Ukraine war das Öl in der vergangenen Wochen in vielen Geschäften ausverkauft, die Kunden und Kundinnen standen vor leeren Regalen. Mittlerweile ist wieder mehr Sonnenblumenöl erhältlich – allerdings teilweise zu deutlich höheren Preisen.

Eine Filiale der Supermarkt-Kette Edeka in Hessen fand nun einen eigenen Weg mit der Knappheit umzugehen. Anstatt Sonnenblumenöl zu hohen Preisen anzubieten, nahm die Filiale in Trendelburg das Öl lieber ganz aus dem Verkauf. Die Entscheidung begründete der Supermarkt auf einem Aushang am Ölregal, den zunächst eine Kundin entdeckte und auf Facebook postete.

Edeka-Filiale weigert sich Sonnenblumenöl für knapp 5 Euro zu verkaufen

"Unser Statement zum Thema Öl!!!!", heißt es auf dem angebrachten Zettel. Dann erklärt die Filiale: "Aus gegebenem Anlass ... Sonnenblumenöl für 4,99 Euro pro Liter werden wir nicht verkaufen! Wir distanzieren uns von diesen Preisen und werden Ihnen kein Sonnenblumenöl anbieten. Es gibt Grenzen!!!!"

Erst wenn das Öl wieder günstiger eingekauft werden könne, werde es wieder in den Verkauf genommen, heißt es weiter. Schließlich hat der Supermarkt auch noch einen Tipp für die Kundinnen und Kunden: "Bis dahin steigen Sie bitte auf Alternativen um. Zum Braten gibt es in der Kühlung diverse Bratenfette." Der Facebook-Post wurde später zwar gelöscht, gegenüber dem Portal tz.de bestätigte der Betreiber des Edeka-Marktes in Trendelburg jedoch den Ausgang in der Filiale angebracht zu haben. (csr)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

