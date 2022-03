Urlaub und Corona: Die neuen Einreisebestimmungen für Südostasien

Berlin Gute Nachrichten für Urlauber. In vielen Ländern in Südostasien werden die Corona-Einreisebestimmungen vereinfacht. Was jetzt gilt.

Wer über Ostern in den Urlaub fahren möchte, sollte sich vorher über die Corona-Regelungen in den jeweiligen Ländern erkundigen.

Egal ob Urlauber oder digitale Nomaden - wer in Vor-Corona-Zeiten dem deutschen Winter entfliehen wollte, tat dies gerne in Südostasien. Was in den vergangenen Jahren durch die Pandemie nur noch schwer möglich war, soll jetzt wieder einfacher werden.

Länder wie Thailand und Vietnam wollen wieder mehr Touristen anlocken und vereinfachen ihre Einreisebestimmungen. Das sind die Einreiseregeln in den beliebtesten Ländern in Südostasien:

Die Einreiseregeln in Thailand

Für Touristen in Thailand gilt das „Test&Go“-Modell. Reisende müssen vor dem Abflug und nach der Ankunft einen PCR-Test machen und in einem Hotel auf das Ergebnis warten

Feriengäste sollen außerdem am fünften Tag selbst einen Antigen-Test machen und den Behörden das Ergebnis via App übermitteln

Touristen müssen eine Krankenversicherung über 20.000 US-Dollar (18.000 Euro) besitzen

Im Internet muss ein „Thailand Pass“ beantragt werden

Ab dem 1. April soll der PCR-Test vor Abreise wegfallen

Ausländische Touristen sitzen am Strand von Kuta auf Bali, Indonesien. Foto: dpa

Indonesien/Bali

In ganz Indonesien ist wieder quarantänefreier Tourismus für zweifach Geimpfte erlaubt

Touristen müssen einen negativen PCR-Test vor der Abreise vorzeigen. Nach der Ankunft müssen sie einen weiteren PCR-Test machen, auf dessen Ergebnis sie im Hotelzimmer warten

Reisende müssen eine Versicherung für den Corona-Krankheitsfall über 25.000 US-Dollar (23.000 Euro) abschließen

Laut den Behörden gibt es in Bali eine Herdenimmunität: 90 Prozent der Bevölkerung hätten Antikörper gegen das Coronavirus entwickelt, so Tourismusminister Sandiaga Uno (Stand 30. März 2022)

Malaysia

Ab dem 1. April ist Malaysia wieder für internationale Touristen geöffnet

Zweifach Geimpfte dürfen dann quarantänefrei einreisen

Ein negativer PCR-Test muss vor der Abreise vorgelegt werden. Ein weiterer Antigen-Test muss nach der Einreise gemacht werden

Touristen müssen außerdem die App MySejahtera installieren

Auch der Abschluss einer Covid-Krankenversicherung ist nötig

Touristen zieht es wieder nach Südostasien. Die Einreiseregeln in den verschiedenen Ländern variieren jedoch stark. Foto: dpa

Vietnam

Touristen können in Vietnam einen negativen PCR-Test vorzeigen, der bei Ankunft nicht älter als 72 Stunden ist. Auch das Vorzeigen eines maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltests ist möglich

Alternativ können Reisende auch ohne Test einreisen und sich gleich nach der Ankunft testen lassen

Die vor Ort genutzte Covid-App muss installiert werden

Kambodscha

Für die Einreise nach Kambodscha sind keine Tests nötig. Ein Antigen-Selbsttest wird lediglich vor der Abreise empfohlen

Touristen müssen zwei Impfungen nachweisen

Singapur

Ab dem 1. April werden die Corona-Regeln auch in Singapur gelockert

Weiter nötig ist ein PCR- oder ein Antigen-Test vor dem Abflug

Zweifach Geimpfte müssen jedoch keinen Vaccinated Travel Pass (VTP) mehr beantragen

Die Tests nach Ankunft werden ebenfalls aufgehoben

Für Kinder und Jugendliche sowie für Ungeimpfte gelten andere Quarantäne-Bestimmungen, die bei den Behörden erfragt werden können.

msb

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de