Erdbeben erschüttert Fukushima – Warnung vor Tsunami

Berlin. Ein starkes Erdbeben hat Fukushima erschüttert. Der Vorfall weckt Erinnerungen an das Atomunglück 2011 – inklusive Tsunami-Warnung.

Ein starkes Erdbeben hat am späten Mittwochabend (Ortszeit) Fukushima erschüttert. Die japanische Wetterbehörde gab die Stärke mit 7,3 auf der Richterskala an. Das Zentrum des Bebens habe in einer Tiefe von rund 60 Kilometern vor der Küste der Region Fukushima gelegen hieß es weiter.

Die Meteorologische Behörde gab eine Warnung vor einem Tsunami für Teile der Nordostküste in den Präfekturen Fukushima und Miyagi aus. Die Flutwelle könne meterhoch werden.

Ob es in der Atomruine in Fukushima Schäden gab, war zunächst nicht bekannt. Auch Berichte über Verletzte gab es bisher nicht.

Das Beben erschütterte auch die Hauptstadt Tokio. In zwei Millionen Haushalten fiel nach Angaben des Energieversorgers Tepco der Strom aus. Allein in Tokio waren rund 700.000 Haushalte betroffen.

Ein starkes Erdbeben hat am späten Mittwochabend (Ortszeit) Fukushima erschüttert. Foto: Charly Triballeau/AFP

Erdbeben erschütterte Fukushima bereits im Februar

Im Februar hatte zuletzt ein Erdbeben Verwüstungen in der Region angerichtet. Es kam ebenfalls zu Stromausfällen in hunderttausenden Haushalten und zwei Erdrutschen. Eine Flutwelle, die 2011 das schwere Reaktorunglück im Atomkraftwerk Fukushima ausgelöst hatte, gab es aber nicht.

Japan gehört zu den am meisten von Erdbeben betroffenen Ländern weltweit. Mit der Nordamerikanischen, der Eurasischen, der Pazifischen und der Philippinischen Platte treffen gleich vier tektonische Platten in unmittelbarer Nähe zu Japan aufeinander.

