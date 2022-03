Corona: Homeoffice, kein 3G – Was sich jetzt am Arbeitsplatz ändert

Angesichts der weiterhin hohen Zahl an Corona-Toten hält Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht fest. Die Omikron-Variante sei entgegen anderslautender Meinungen alles andere als harmlos.

Corona Corona: Homeoffice, kein 3G – Was sich in Betrieben ändert

Trotz hoher Corona-Inzidenzen müssen viele Beschäftigte zum 20. März zurück in die Büros. Die Pflicht zu Homeoffice entfällt. Vieles ändert sich. Zum Besseren?

Der Infektionsschutz wird den Arbeitgebern überlassen. Der Bund überlässt das Handeln den Ländern und sieht von neuen Auflagen ab. Damit hat sich die Linie der FDP in der Ampel-Koalition durchgesetzt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Corona: Homeoffice-Pflicht entfällt – Arbeitsplatz darf "kein Infektionsort" werden

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ist besorgt. Er mahnt, "wir müssen gemeinsam weiter dafür sorgen, dass der Arbeitsplatz kein Infektionsort wird."

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt davor, den Infektionsschutz am Arbeitsplatz zu vernachlässigen. "Die Pandemie ist eben noch nicht vorbei", sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel unserer Redaktion. "Arbeitsschutz darf ab Ende März keinesfalls zur Privatsache der Beschäftigten werden", mahnte sie.

Zum 19. März laufen gleichwohl viele Regelungen aus, die bislang im Infektionsschutzgesetz verankert waren:

In den Betrieben muss nicht mehr die 3G-Regel am Arbeitsplatz (geimpft, genesen oder negativ getestet) kontrolliert werden.

Homeoffice ist dann für Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht länger verpflichtend.

Schon nächste Woche will der Bundestag Heils Entwurf für das künftige Infektionsschutzgesetz beraten und beschließen. Ab dem 20. März sollen die Länderparlamente entscheiden, ob und wo schärfere Regeln greifen müssen.

Bei der Gefährdungsbeurteilung sollen sich die Arbeitgeber stärker am regionalen Infektionsgeschehen orientieren. Sie können zum Beispiel Maßnahmen ergreifen, um Kontakte in Innenräumen zu reduzieren, Masken und kostenlose Corona-Tests bereitstellen.

Impfungen: Betriebe sollen Beschäftigte unterstützen

"Wir müssen gemeinsam weiter wachsam sein und Beschäftigte schützen sowie Betriebe offen halten", sagte Heil. Genauso sind Beschäftigte darin zu unterstützen, sich impfen zu lassen.“

Dem DGB genügt das nicht. Vorstandsmitglied Piel forderte, wo es möglich sei, bleibe Homeoffice weiterhin ein nützliches Instrument, um Kontakte und damit das Infektionsgeschehen einzuschränken.

Gleichzeitig müssten Beschäftigte am Arbeitsplatz weiter geschützt werden: durch Maskentragen in Innenräumen und enge Kontrollen des Infektionsgeschehens durch regelmäßige Tests. Hilfreich wäre es nach Piels Worten, wenn die Infrastruktur für öffentliche Tests weiter bestehen bliebe.

Homeoffice: Gewerkschaften fordern Regeln

Zugleich müsse die Ampel-Koalition aus dem „Großversuch“ beim Homeoffice die richtigen Schlüsse ziehen und "endlich Arbeits- und Gesundheitsschutz im Homeoffice verbindlich regeln", so Piel. Beschäftigte bräuchten bei der Arbeit zu Hause eine gesundheitsförderliche Ausstattung und moderne Technik. Sie bräuchten "dringend Regeln gegen Entgrenzung von Arbeit, um psychische Belastungen zu reduzieren."

Lesen Sie auch: Deutsche Manager befürchten Bummelei im Homeoffice

In vielen Branchen und Betrieben haben die Tarifpartner längst "mobiles Arbeiten" über die Pandemie hinaus vereinbart. Homeoffice wird in rund 100 Tarifverträgen geregelt, mobiles Arbeiten in 175 Vereinbarungen. Mobile Arbeit kann überall erbracht werden, Homeoffice zu Hause. Dann muss der Arbeitgeber auch dafür Sorge tragen, dass der Arbeitsplatz dort den gleichen Anforderungen wie im Betrieb entspricht.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de