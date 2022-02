Feuer Weitere Leiche in italienischer Autofähre entdeckt

Rettungskräfte haben eine weitere Leiche in der größtenteils ausgebrannten italienischen Autofähre "Euroferry Olympia" entdeckt.

Wie das griechische Fernsehen (ERT) berichtete, ist es das dritte Opfer des Unglücks vom vergangenen Freitag. Bereits am Vorabend und am vergangenen Sonntag waren zwei Leichen geborgen worden. Spezialkommandos der Feuerwehr suchen nun nach weiteren acht vermissten Menschen, wie es hieß. Bei ihnen handelt es sich allen Anzeichen nach um Lkw-Fahrer, die in ihren Autos geschlafen hatten und von den Flammen eingeschlossen wurden.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Schiff war am Mittwoch in den Containerhafen der westgriechischen Küstenstadt Astakos geschleppt worden. Die dortige Umgebung ist weitgehend unbewohnt. Aus dem Schiff traten am Donnerstagmorgen wegen kleinerer schwelender Brandherde noch giftige Gase aus.

Das Feuer auf der "Euroferry Olympia" war in der Nacht zum Freitag aus bisher unbekannten Gründen ausgebrochen. 280 Menschen konnten binnen Stunden gerettet werden. Für Passagiere auf den tiefer gelegenen Parkdecks gab es jedoch kaum Hoffnung.

© dpa-infocom, dpa:220224-99-261794/4