Elisabeth II.: Britische Königin mit Corona infiziert – 95-Jährige in Behandlung

Berlin. Königin Elisabeth II. hat sich mit Corona infiziert. Wie der Buckingham Palast am Sonntag mitteilte, zeigt die Queen milde Symptome.

Die Queen hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Buckingham Palast am Sonntag mitteilte, spüre Königin Elisabeth II. "milde, erkältungsähnliche Symptome". Sie wolle schon in der kommenden Woche in Windsor weiter "leichte Aufgaben" verrichten, hieß es aus dem Palast.

"Sie wird weiter behandelt und sich an alle angezeigten Vorsichtsmaßnahmen halten", so der Palast weiter. Die Königin soll dreifach geimpft sein. Ihre Ärzte hatten ihr allerdings Bettruhe verordnet, nachdem sie vergangenen Oktober eine Reihe von Terminen absagen musste und eine Nacht im Krankenhaus verbracht hatte.

Elisabeth II. hat Corona: Charles und Camilla ebenfalls positiv

Vor Kurzem waren schon ihr Sohn Prinz Charles und seine Frau Camilla positiv auf das Virus getestet worden. Sie soll sich laut britischen Medienberichten zuletzt am 8. Februar mit ihrem ältesten Sohn getroffen haben.

Einige Verpflichtungen nahm Elisabeth II. vergangene Woche nur virtuell wahr. Es war befürchtet worden, dass die Königin sich infiziert haben könnte. So nahm sie etwa die Botschafter Estlands und Spaniens über Videotelefonate in Empfang.

(fmg / mit dpa)

