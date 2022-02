Kanada: Notstandsgesetz gegen Corona-Blockierer

Di, 15.02.2022, 12.27 Uhr

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau will die Blockaden von Gegnern der Corona-Maßnahmen per Notstandsgesetz beenden. Es ist erst das zweite Mal in der kanadischen Geschichte, dass ein Regierungschef in Friedenszeiten von solchen Befugnissen Gebrauch macht.