Nach Fürther Trunkenheitsfahrt muss Lasterfahrer in Untersuchungshaft

Do, 10.02.2022, 11.47 Uhr

Der 50-Jährige, der am Dienstag in Fürth mit seinem Lastwagen eine Schneise der Verwüstung in einem Wohngebiet hinterlassen hat, muss in Untersuchungshaft. Der Mann war mit seinem Sattelschlepper in dutzende geparkte Autos gefahren, von denen einige in Flammen aufgingen.