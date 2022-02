Oscar-Nominierungen: "The Power of the Dog" ist Filmpreis-Favorit

Di, 08.02.2022, 17.08 Uhr

Der Film "The Power of the Dog" geht als Favorit ins Rennen um die Oscar-Filmpreise: Der Western von Regisseurin Jane Campion heimste Nominierungen in zwölf Kategorien ein.