Corona: Impfpflicht-Pläne werden konkreter - RKI-Zahlen steigen

Eigentlich sollten bis Ende Januar 80 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen Corona geimpft sein. So versprach es Kanzler Olaf Scholz. Doch die Realität ist eine andere.

Am Freitag meldet das RKI 248.838 Corona-Neuinfektionen, die Inzidenz steigt weiter

Abgeordnete der SPD, Grünen und FDP machen in einem Eckpunktepapier konkrete Vorschläge zur Impfpflicht

Berlin. Die bundesweiten Corona-Zahlen erreichen einen neuen Höchststand: Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 248.838 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz brach ebenfalls einen bedauerlichen Rekord: Die Inzidenz liegt bei 1349,5. Demzufolge rechnet das RKI mit einem weiteren Anstieg der Neuinfektionen und geht im April von bis zu 800.000 Corona-Fälle pro Tag aus.

Zeitgleich arbeitet die Ampel an weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Einige Abgeordnete der SPD, Grünen und der FDP stellten in einem Eckpunkte-Papier bereits ein erstes Konzept für eine Corona-Impfpflicht vor. Demzufolge würde eine Impfpflicht für Bundesbürger ab 18 mit dauerhaftem Aufenthalt in Deutschland gelten und sei zeitlich befristet.







Corona-News von Freitag, 4. Februar: Griechenland verlangt bei Einreise ab Montag nur noch EU-Impfausweis

22.01 Uhr: Vollständig Geimpfte im Besitz eines EU-Impfausweises brauchen bei der Einreise nach Griechenland ab Montag keinen negativen Corona-Test mehr. Das teilte Gesundheitsminister Thanos Plevris am Freitag im griechischen Fernsehen mit. Griechenland folgt damit dem Beispiel vieler EU-Länder, die mit den Lockerungen auch ihren Tourismus wieder ankurbeln wollen.

Nach Angaben von Tourismusminister Vassilis Kikilias bereitet sich das Land für den 1. März und damit früher als sonst auf die Reisesaison vor. Das erste Kreuzfahrtschiff wird demnach bereits am Sonntag in Thessaloniki erwartet. Er rechne in diesem Jahr mit einem neuen Rekord bei Kreuzfahrten, fügte er hinzu. Der Tourismus macht ein Viertel des griechischen Bruttoinlandsproduktes (BIP) aus.

Impfpflicht-Pläne werden konkreter

22 Uhr: Die Pläne einiger Bundestagsabgeordneter für eine Corona-Impfpflicht werden konkreter. Die sieben Abgeordneten von SPD, Grünen und FDP schlagen in einem Eckpunktepapier vor, dass eine Impfpflicht für alle Erwachsenen ab 18 "mit dauerhaftem Aufenthalt in Deutschland" gelten soll. Sie wäre mit drei Impfungen erfüllt und befristet bis Ende nächsten Jahres. Das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" und die "Rheinische Post" hatten über das Papier berichtet, das auch der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Dem Vorschlag zufolge würden die Krankenkassen eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung spielen, sollte das Gesetz in Kraft treten. Sie würden ihre Versicherten informieren, über ein Impfportal den Impfstatus abfragen und speichern. Wer keinen Nachweis erbringt, dem sollen den Plänen zufolge Bußgelder drohen, zur Not auch mehrfach. Auf sogenannte Erzwingungshaft solle verzichtet werden.

Ziel der Impfpflicht soll es aus Sicht der Abgeordneten sein, die Gesellschaft und das Gesundheitswesen vor erneuter Überlastung zu schützen und "rechtzeitig vor dem nächsten Winter eine hohe Grundimmunität" aufzubauen. Über die mögliche Einführung einer Impfpflicht wird voraussichtlich im März im Bundestag abgestimmt.

