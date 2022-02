Eurovision Song Contest 2022: Das ist Moderator Mika

Nach dem Sieg der italienischen Band “Måneskin” beim letzten ESC findet der Wettbewerb in diesem Jahr in Turin statt. Mitte Mai ist es soweit.

Als Michael Holbrook Penniman 1983 in Beirut geboren wurde, hätte wohl niemand gedacht, dass er einmal weltweit die Charts erobern und beim "Eurovision Song Contest" auf der Bühne stehen würde.

Doch seitdem hat sich viel verändert: Auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg kam Penniman 1984 mit seinen Eltern nach Europa – erst nach Paris, dann nach London. Dort machte er sich als Musiker einen Namen, stand mit 11 Jahren auf der Bühne des Royal Opera House. 2006 gelang ihm schließlich der Durchbruch – und aus Michael wurde Mika. Lesen Sie auch: Eurovision Song Contest 2022 – Die wichtigsten Infos im Überblick

Sänger: Mit Gute-Laune-Pop in die Charts

Mit Hits wie "Relax, Take It Easy", "Grace Kelly" und "Big Girl" schaffte es Mika in diversen Ländern in die Charts. Auch in Deutschland, wo er es bisher zweimal in die Top Fünf schaffte – zwei Alben konnten sich in den Top Ten platzieren. Mit seinem an die Popmusik der 70er und 80er angelehnten Stil und seiner markanten Stimme konnte Mika überzeugen. Und auch wenn es musikalisch inzwischen eher ruhig um den Sänger geworden ist: Von der Bildfläche ist er nicht verschwunden. Vielmehr machte er sich zuletzt in diversen TV-Formaten einen Namen.

So sitzt er seit 2014 in der Jury der französischen Version von "The Voice". In Italien war er von 2013 bis 2015 Juror der Castingshow "X Factor". Zudem moderierte er beim italienischen Fernsehsender Rai 2 eine eigene Show namens "Stasera Casa Mika".

Der Sänger Mika wird den "Eurovision Song Contest" 2022 moderieren. (Archivbild) Foto: IMAGO / Pacific Press Agency

Mika moderiert den "Eurovision Song Contest" 2022

Diese Verbindung zu Italien brachte dem 39-Jährigen wohl auch seinen neusten Job ein: Im Mai 2022 wird er an der Seite von Laura Pausini und Alessandro Cattelan den "Eurovision Song Contest" (ESC) moderieren. Das gab der Fernsehsender Rai kürzlich während des Sanremo-Festivals, dem italienischen Vorentscheid für den ESC, bekannt.

Der Eurovision Song Contest, der in Deutschland auch als "Grand Prix" bekannt ist, findet nach dem Sieg der italienischen Band Måneskin im Vorjahr in Turin statt. Die größte Musikshow der Welt wird jährlich von bis zu 180 Millionen Zuschauern weltweit verfolgt. Wer 2022 für Deutschland antreten wird soll Anfang März bei einem auf den Dritten Programmen der ARD ausgestrahlten Vorentscheid entschieden werden. Auch interessant: Alle Gewinner des Eurovision Song Contest im Überblick

