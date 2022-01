Ölpest in Peru doppelt so groß wie bisher angenommen

Sa, 29.01.2022, 12.51 Uhr

Die peruanische Regierung hat eingeräumt, dass seit Mitte Januar fast zwei Millionen Liter Rohöl ins Meer gelangt sind - bislang war von der Hälfte die Rede gewesen. Das Öl lief aus, als ein Tanker vor der Küste Perus nach dem Vulkanausbruch in Tonga von hohen Wellen getroffen wurde. an oil spill in Peru after a tanker was hit by waves while offloading at La Pampilla refinery in Ventanilla