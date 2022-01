Corona: RKI meldet neuen Rekord bei Zahlen ++ Mehr als 160.000 Neuinfektionen

Das RKI hat am Morgen 164.000 Neuinfektionen gemeldet. Das ist ein neuer Rekord. Die Inzidenz steigt auf 940,6. Alle News im Blog.

Corona-positiv: So kommen Betroffene jetzt an ihre Krankschreibung

Das RKI hat erstmals mehr als 150.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert

Der Chef der Bundesagentur für Arbeit spricht sich für eine umfassende Corona-Impfpflicht aus

Auch der Bundestag befasst sich in einer Debatte am Mittwoch mit einer allgemeinen Impfpflicht

Befürworter sehen darin eine nötige Maßnahme; Gegner bezweifeln dies

In Polen müssen Schülerinnen und Schüler wegen der Infektionslage wieder von zu Hause aus unterrichtet werden

Berlin. Erstmals in der Corona-Pandemie das Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages mehr als 150.000 Neuinfektionen registriert. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von Mittwochmorgen 164.000 Fälle in 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 940,6. Trotz dieses rasanten Anstiegs der Corona-Zahlen einigten sich Bund und Länder am Montag auf ihrem Corona-Gipfel nicht auf verschärfte Maßnahmen.

Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick

Angesichts einer weiter klaffenden Impflücke in Deutschland vor allem bei den über 60-Jährigen ist die Debatte über eine allgemeine Corona-Impfpflicht derweil in vollem Gange. Heute befasst sich der Deutsche Bundestag mit dem Thema. In einer Orientierungsdebatte wollen sich die Abgeordneten dazu austauschen. Es geht auch darum, ein erstes Stimmungsbild im Parlament zu bekommen.

Corona-News von Mittwoch, 26. Januar 2022: RKI registriert Höchststände bei Neuinfektionen und Inzidenz

5.36 Uhr: Erstmals in der Corona-Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 150.000 Neuinfektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von Mittwochmorgen 164.000 Fälle in 24 Stunden. Am 19. Januar hatte die Zahl erstmals über 100.000 gelegen. Vor einer Woche waren es 112.323 erfasste Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz überschritt erstmals die Schwelle von 900: Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 940,6 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 894,3 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 584,4 (Vormonat: 220,7).

Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 166 Todesfälle verzeichnet.







Bahn kürzt wegen Omikron Züge

4.59 Uhr: Die Deutsche Bahn hat wegen der Omikron-Welle ihr Angebot im Fernverkehr leicht verringert. Die Sitzplatzkapazität sei seit dem 10. Januar um etwa drei Prozent reduziert, heißt es in einem Lagebild für den Aufsichtsrat, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. So würden in einigen Fällen kürzere Züge eingesetzt, um vorsorglich die Instandhaltungswerke zu entlasten.

In einigen Werken ist die Krankenquote demnach schon zweistellig. Weitere "Reduktionsszenarien" seien für den Fall vorbereitet, dass die Krankenstände stark stiegen. Die Bahn hatte im Dezember ihr Angebot ein weiteres Mal aufgestockt, weil sie laufend neue Züge erhält. Es fahren derzeit aber nur halb so viele Menschen mit den ICE- und Intercity-Zügen wie vor der Pandemie.

Corona-News von Dienstag, 25. Januar 2022: Arbeitsagentur-Chef dringt auf weitreichende Impfpflicht

22.00 Uhr: Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, dringt auf eine weitreichende Corona-Impfpflicht. "Die allgemeine Impfpflicht hilft dem Arbeitsmarkt. Sie erspart es bestimmten Branchen, dass bestimmte Beschwernisse der Pandemie erneut wiederkehren", sagte Scheele dieser Redaktion. Daher sei es wichtig, "dass die Politik jetzt loslegt und eine Regelung auf den Weg bringt", sagte Scheele vor der Orientierungsdebatte am Mittwoch im Bundestag.

Der BA-Chef betonte, die Impfpflicht helfe zu verhindern, "dass wir erneut in eine Situation wie in diesem Winter hinein geraten, falls die Pandemie bis dahin nicht überwunden sein sollte". Käme das Vorhaben indes nicht rechtzeitig zustande, "hätte das für bestimmte Bereiche wie die Gastronomie oder die Veranstaltungsbranche schmerzhafte Folgen", warnte Scheele.

Der BA-Chef hob hervor: "Aus meiner Sicht ist die Impfpflicht zwingend. Wer sie ablehnt, müsste mal erklären, wie denn ansonsten der nächste Winter aussehen soll." Es zeige sich, dass ungefähr 30 Prozent Ungeimpfte bei der Omikron-Variante dazu führten, "dass eine erhebliche Infektionslast auf Deutschland liegt. Wenn wir das im nächsten Winter ausschließen wollen und Szenarien wie jetzt nicht noch einmal erleben wollen, dann muss die Impfquote deutlich steigen", so Scheele. Das sei nicht ohne eine allgemeine Impfpflicht zu schaffen. Scheele sprach sich für eine Regelung für alle Erwachsenen aus. "Ich bin für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren."

An der Tür an einem Ladengeschäft sind Hinweise zu den Coronaregeln ausgeschildert. Foto: dpa

Polen stellt wegen Infektionslage wieder auf Online-Unterricht um

21.50 Uhr: Polen stellt angesichts der steigenden Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus wieder großflächig auf Online-Unterricht in Schulen um. "Wir mussten die Entscheidung treffen, den Präsenzunterricht einzuschränken", sagte Bildungsminister Przemyslaw Czarnek am Dienstag. Von Donnerstag an sollen Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse demnach bis Ende Februar nicht mehr zur Schule kommen.

"Wir dürfen nicht vergessen, dass der Fernunterricht umso schwieriger wird, je jünger die Altersgruppe ist", sagte Czarnek weiter. "Deshalb haben wir versucht, so viele Klassen wie möglich in der Schule zu halten." Universitäten können demnach selbst entscheiden, wie der Lehrbetrieb organisiert werden soll.

Die polnische Regierung war wegen ihres Umgangs mit der Pandemie zuletzt in die Kritik geraten. 13 der 17 Corona-Experten des nationalen Beratungsgremiums traten aus Protest zurück.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Dienstag, 25. Januar 2022, finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

