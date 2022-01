Polizei Zwei Kinder tot in Unterfranken entdeckt - Unfall möglich

Zwei tote Kinder hat die Polizei in Unterfranken in einer Wohnung entdeckt. Erste Anzeichen deuteten auf einen Unglücksfall hin, teilte die Polizei am Montag mit.

Weitere Einzelheiten zu dem Einsatz im bayerischen Karlstein am Main waren zunächst nicht bekannt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220124-99-826796/2