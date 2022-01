Schnelltests bei Omikron: Was Lauterbach jetzt plant

Berlin Schlagen Schnelltests bei Omikron an? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will eine Liste mit geeigneten Tests erstellen lassen.

Die neue Virusvariante Omikron breitet sich auch in Deutschland aus. Die gilt ersten Erkenntnissen zufolge als besonders ansteckend. Diese Symptome deuten auf eine Omikron-Infektion hin:

Corona-Schnelltests gelten im Kampf gegen die Pandemie als wichtiges Werkzeug. Doch wie zuverlässig sind die in Deutschland gängigen Tests bei einer Infektion mit der Omikron-Variante? Zur Beantwortung dieser Frage hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Liste mit Schnelltests angekündigt, welche auch auf die erstmals in Südafrika festgestellte Variante gut anschlagen.

"Ich habe am Nachmittag das Paul-Ehrlich-Institut veranlasst, eine Positivliste vorzubereiten mit Tests, die für Omikron besonders geeignet sind beziehungsweise Omikron früh erkennen", sagte Lauterbach dem ARD-Hauptstadtstudio. Mit der Liste, deren Erstellung einige Wochen in Anspruch nehmen werde, solle die Orientierung bei der Test-Auswahl erleichtert werden.

"Wir wissen nicht genau, wie gut diese Tests für Omikron wirken", sagte Lauterbach in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" am Sonntagabend. Dies habe man bisher aber auch noch nicht prüfen können, weil man keine Referenzwerte gehabt habe: "Also wir wussten nicht genau: Wie viel Viruslast muss da sein, damit jemand mit Omikron infiziert überhaupt für andere ansteckend ist? Diese Daten bekommen wir gerade jetzt."

Es gebe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die "sehr hoch" sei, dass vorhandene Tests die Variante auch nachweisen. "Das wissen wir aus der Literatur, aus den Studien." Er wolle aber genau wissen, wie hoch die Genauigkeit sei.

Corona-Schnelltests bei Omikron: Paul-Ehrlich-Institut gibt Einschätzung

Eine erste Einschätzung hatte das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) bereits abgegeben: Die meisten der in Deutschland angebotenen Corona-Schnelltests sind auch zum Nachweis der neuen Omikron-Variante geeignet, teilt das PEI auf seiner Webseite mit. Davon sei "auf der Grundlage der aktuellen Datenlage auszugehen". Dass es Unterschiede beim Nachweis verschiedener Virusvarianten gibt, liegt demnach an unterschiedlichen betroffenen Proteinen: Während Antigentests meist das Nukleo-Protein (N-Protein) des Coronavirus nachweisen würden, betreffe Omikron in erster Linie das S-Protein.

Insgesamt 245 verschiedene Antigentests hätten bis Mitte Dezember ein allgemeines Prüfverfahren durch ein PEI-Labor durchlaufen, 199 hätten die Untersuchung bestanden. Die allermeisten dieser 199 könnten wiederum eine Omikron-Infektion nachweisen. Der Grund: Die große Mehrheit der in Deutschland angebotenen Tests schlage auf ein Protein des Virus an, dass von den Omikron-Mutationen vergleichsweise wenig betroffen sei.

"Für eine endgültige, qualitative und quantitative Aussage sind allerdings weitere Untersuchungen, insbesondere Vergleichsstudien mit Proben von Omikron-infizierten Personen erforderlich", schränkt das PEI aber ein. Zudem wird in der Meldung daran erinnert, dass Antigentests "nicht zur sicheren Diagnose einer SARS-CoV-2-Infektion entwickelt wurden", sondern um Personen mit hoher Viruslast rasch zu identifizieren. Eine hohe Viruslast entwickle sich zu Beginn der Infektion.

FDA: Antigentests bei Omikron mit "verringerter Sensitivität"?

Zuvor hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA mitgeteilt, dass vorläufige Daten einer Studie mit Lebendviren von Patienten darauf hindeuteten, "dass Antigentests die Omikron-Variante erkennen, aber möglicherweise eine verringerte Sensitivität aufweisen". Eine verringerte Sensitivität bedeutet, dass weniger Infektionen tatsächlich erkannt werden.

(dpa/raer)

