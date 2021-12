Deutscher Städtetag fordert Ende von "Roller-Mikado"

Do, 30.12.2021, 11.57 Uhr

Der Deutsche Städtetag hat chaotische Zustände in Innenstädten durch eine übermäßige Zahl an Elektro-Tretrollern in Innenstädten beklagt und von der Bundesregierung eine schärfere Regulierung gefordert.