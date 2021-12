Feuerwehr der US Army löscht deutschen Misthaufen

Die Feuerwehr der US Army hat im hessischen Wiesbaden dabei geholfen, die Flammen eines rund 2500 Kubikmeter großen Misthaufens zu löschen.

Der Haufen sei am Morgen in der Halle eines landwirtschaftlichen Betriebs in Brand geraten und beschäftige die Einsatzkräfte immer noch, teilte die Wiesbadener Feuerwehr am Dienstagmittag mit. Die Feuerwehr der US-Armee sei zu Beginn mit einem Flugfeld-Löschfahrzeug im Einsatz gewesen, da dieses einen großen Wassertank hat. In Wiesbaden befindet sich die Zentrale der US-Armee in Europa.

© dpa-infocom, dpa:211228-99-524053/4