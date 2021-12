Corona-Triage: Bundesverfassungsgericht hat entschieden

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie taucht der Begriff "Triage" immer wieder in den Diskussionen um zu volle Krankenhäuser auf. Das Wort kommt vom französischen Verb "trier", was so viel "aussuchen" bedeutet. In einer Triage-Situation müssen Ärztinnen und Ärzte entscheiden, welche Leben sie retten und welche nicht – etwa, weil zu viele Corona-Patientinnen und -Patienten in die Krankenhäuser eingeliefert werden.

Bei der ethischen Beurteilung einer Triage stellt sich dann allerdings die Frage, wessen Leben gerettet wird. Vor allem Menschen mit Behinderungen fürchten, wegen ihrer statistisch schlechteren Überlebenschancen aufgegeben zu werden. Neun von ihnen hatten deshalb eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Die Entscheidung dazu hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag veröffentlicht.

Verfassungsgericht verpflichtet Gesetzgeber zu Triage-Regelungen

Das Bundesverfassungsgericht teilte am Dienstag in Karlsruhe mit, dass der Gesetzgeber "unverzüglich" Vorkehrungen zum Schutz von Menschen mit Behinderungen im Fall einer sogenannten Triage treffen muss. Er müsse in Pandemiezeiten der aus dem Grundgesetz folgenden Handlungspflicht nachkommen.

Triage: Menschen mit Behinderung in Sorge

Die Klage war schon seit dem Jahr 2020 in Karlsruhe anhängig. Einen damit verbundenen Eilantrag hatten die Richterinnen und Richter des ersten Senats allerdings abgelehnt: Die Frage sei zu schwierig gewesen, um sie schnell zu entscheiden. Außerdem war die Lage auf den Intensivstationen im Sommer 2020 bei weitem nicht so prekär wie heute – und von der Delta- oder Omikron-Variante hatte auch noch niemand etwas gehört.

Erste Empfehlungen zur Triage hatte die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) gemeinsam mit anderen Fachgesellschaften erarbeitet. Die Klägerinnen und Kläger in Karlsruhe sahen diese "klinisch-ethischen Empfehlungen" allerdings mit Sorge, denn dabei spielt auch die Gebrechlichkeit der Patientinnen und Patienten sowie etwaige Krankheiten eine Rolle.

Patientenvertreter sehen Gesetzgeber in der Pflicht

Die Divi hatte hingegen versichert, niemand werde aufgrund von Alter, Grunderkrankung oder Behinderung von der Versorgung ausgeschlossen. Die Kriterien würden nur relevant, wenn ihretwegen die Wahrscheinlichkeit sinke, die aktuelle Erkrankung zu überleben. Bei dieser Einschätzung würden alle gleich behandelt. Gleichzeitig forderte auch die Divi eine gesetzliche Grundlage, um Medizinern Rechtssicherheit zu geben.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz sah ebenfalls den Bundestag in der Pflicht, Regelungen zur Triage festzulegen. "Die Bundestagsabgeordneten sind die einzigen, die demokratisch zu einer solchen Entscheidung legitimiert sind", sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem gehe es um die Frage, ob jemand vom Beatmungsgerät genommen wird. Die Regeln müssten in allen Krankenhäusern gleich sein, forderte Brysch. (mit dpa)

