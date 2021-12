SPD-Legende posiert als Weihnachtsmann - und zeigt kleine Tochter

Berlin Sigmar Gabriel als Weihnachtsmann: Der ehemalige SPD-Politiker hat in einem Tweet private Einblick in sein Weihnachtsfest gegeben.

Die sozialdemokratische Partei ist überall in Deutschland bekannt und das schon über Jahrzehnte. Wofür sie steht und was ihr wichtig ist, sehen Sie im Video.

In seinem Profiltext auf Twitter beschreibt sich der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel an erster Stelle als "Vater von drei Töchtern". Dass der frühere Außenminister ein Familienmensch ist, hat er nun in einem Tweet zu Weihnachten erneut unter Beweis gestellt: Darin ist er als Weihnachtsmann neben seiner kleinsten Tochter Thea zu sehen.

"Wehe jemand behauptet, den Weihnachtsmann gäbe es nicht", schrieb Gabriel zu dem Foto, auf dem er in voller Santa-Montur neben seiner Tochter kniet, während er ihr ein Geschenk aus dem Beutel überreicht. "Unsere Thea hat ihn eben persönlich kennengelernt und fand ihn sehr nett. Kinderaugen lügen nicht! Frohe Weihnachten!"

Sigmar Gabriel zeigt Bild seiner Tochter Thea

Während das Foto auf Twitter einerseits die übliche Diskussion darüber anregt, ob denn nun der Weihnachtsmann oder das Christkind die Geschenke bringt, freuen sich auch viele Nutzerinnen und Nutzer über die Einblicke in Gabriels Familienleben: "Süßes Gespann", kommentiert jemand das Foto. "Ein klasse Bild mit Thea und dem Weihnachtsmann", findet eine andere Person.

Die vierjährige Thea ist die jüngste Tochter des ehemaligen SPD-Politikers: Als sie 2017 auf die Welt kam, war er 57 Jahre alt. 2012 wurde seine mittlere Tochter Marie geboren. Außerdem hat Gabriel eine erwachsene Tochter aus erster Ehe.

