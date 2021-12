Heiligabend und Silvester 2021: Wann haben die Geschäfte geöffnet?

Für das große Festmahl fehlt noch eine wichtige Zutat? Oder Sie brauchen dringend noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk? Jetzt aber schnell: Wer noch einmal in den Supermarkt oder zum Shoppen muss, hat an Heiligabend nur begrenzt Zeit. Das Gleiche gilt für Silvester. Weil beide Tage dieses Jahr auf einen Freitag fallen und danach die Weihnachtsfeiertage respektive Neujahr folgen, gilt es vorzuplanen, damit der Kühlschrank nicht vorzeitig leer ist.

Heiligabend: Wie lange haben die Supermärkte am 24.12.2021 geöffnet?

Die meisten Supermärkte und Discounter haben an Heiligabend vom frühen Morgen an bis mittags oder sogar bis zum frühen Nachmittag geöffnet. Allerdings gibt es regionale Unterschiede, auch von Markt zu Markt können die Öffnungszeiten unterschiedlich geregelt sein. Maximal bis 14 Uhr dürfen sie geöffnet haben. Lesen Sie mehr: Corona: Diese Regeln gelten an Weihnachten und Silvester

Gibt es Ausnahmen?

Der Gesetzgeber macht für Lebensmittelmärkte keine Ausnahmen. Allerdings dürfen Tankstellen, Apotheken sowie Geschäfte an Bahnhöfen und Flughäfen an Heiligabend ganztägig öffnen, sodass man hier noch letzte Besorgungen erledigen kann. Auch Blumenläden und Verkaufsstellen für Weihnachtsbäume dürfen für Kurzentschlossene auch nach 14 Uhr noch geöffnet sein, ebenso wie Bäckereien. Auch interessant: Weihnachten: So halten Sie Ihre Fitness über die Feiertage

Was gilt am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag?

Supermärkte und sonstige Geschäfte des Einzelhandels haben am 25. und 26. Dezember grundsätzlich geschlossen. Auch hier gilt eine gesetzliche Ausnahme für Geschäfte, die sich an Bahnhöfen oder Flughäfen befinden. Es kann sich lohnen, die Website eines Ladens vorab zu überprüfen: Viele Supermärkte machen online auf geänderte Öffnungszeiten zu den Feiertagen aufmerksam. Konditoreien und Bäckereien dürfen an Sonn- und Feiertagen drei Stunden lang öffnen – in Nordrhein-Westfalen sind es sogar fünf Stunden. Mehr zum Thema: Weihnachten: Geschenk kommt nicht rechtzeitig? Was tun?

Was gilt für Drogerien wie dm und Rossmann?

Auch diese Geschäfte dürfen an Heiligabend bis maximal 14 Uhr öffnen. An den beiden Weihnachtstagen sind die Filialen von dm oder Rossmann geschlossen. Lesen Sie hier: Das sind die schönsten Whatsapp-Grüße zu Weihnachten

Silvester: Wie haben die Geschäfte am 31.12.2021 geöffnet?

Silvester ist kein gesetzlicher Feiertag. Dennoch greifen am letzten Tag des Jahres bestimmte Regeln für Supermärkte, Einrichtungshäuser oder Elektrofachmärkte. Eine bundesweit einheitliche Regelung für die Öffnungszeiten gibt es nicht. Nur in Thüringen, Bremen und Hessen gilt: Geschäfte müssen am 31. Dezember spätestens um 14 Uhr schließen. Doch wer jetzt denkt, dass er an Silvester in Schleswig-Holstein oder Bayern noch um 19 Uhr ein neues Sofa kaufen kann, der dürfte falsch liegen: Die meisten Geschäfte machen traditionell spätestens am frühen Nachmittag die Pforten dicht. Für Supermärkte und Discounter gilt: Sie öffnen in der Regel am frühen Morgen, meistens ab 6.30 oder 7 Uhr, und schließen erst am frühen Abend. Auch interessant: Deutsche Bahn: Was Reisende an Weihnachten beachten müssen

