Corona: Wirbel um Biontech-Booster für Bundestag ++ RKI-Zahlen sinken weiter

Karl Lauterbach appelliert an Heiligabend zu Vorsicht

Einem Bericht zufolge werden Bundestagsmitarbeiter trotz Rationierung ausschließlich mit Biontech geimpft

Der britische Premierminister Boris Johnson hat in seiner Weihnachtsansprache zu Impfungen aufgerufen

Das RKI meldet an Heiligabend mehr als 35.000 Neuinfektionen

Ein großer Teil der Gesundheitsämter in Deutschland hat die Kontaktverfolgung eingestellt

Einer Umfrage zufolge befürwortet eine Mehrheit der Deutschen einen erneuten Lockdown

Berlin. In Deutschland herrscht an Weihnachten die Ruhe vor dem Corona-Sturm. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt weiter. Der Eindruck dürfte aber täuschen, wie ein Blick in Länder wie Großbritannien und Dänemark zeigt. Angesichts der sich abzeichnenden Omikron-Welle schließt auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen erneuten Lockdown nicht aus. Der Kanzler sei "grundsätzlich auf einer Linie" mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

Das Robert Koch-Institut (RKI) warnt derweil vor unvollständigen Fallzahlen über die Feiertage. Hinzu kommt: Ein großer Teil der Gesundheitsämter in Deutschland hat die Kontaktverfolgung und Quarantäneansprache bei Corona-Infizierten eingestellt. "Eine flächendeckende Nachverfolgung findet im Moment fast gar nicht mehr statt", sagte die Bundesvorsitzende der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Die nach dem Gipfel am Dienstag verkündeten neuen Corona-Regeln sollen erst nach Weihnachten in Kraft treten. Spätestens drei Tage vor Silvester soll generell eine Obergrenze von zehn Personen für Privattreffen gelten.

Corona: RKI meldet aktuelle Zahlen

Laut RKI lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen bei 265,8. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der bundesweite Wert bei 280,3 gelegen, vor einer Woche bei 331,8 (Vormonat: 404,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 35.431 Corona-Neuinfektionen. Binnen 24 Stunden starben 370 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von Freitag, 24. Dezember:

Arzt startet Weihnachts-Impfmarathon über 81 Stunden

13.51 Uhr: In einem Hotel am Duisburger Hauptbahnhof hat der Neurologe Ahmad-Mujtaba Mostakiem am Freitag einen 81-stündigen Corona-Impfmarathon gestartet. Dafür habe er rund 15 Mitarbeiter engagiert und mehrere tausend Impfdosen verschiedener Hersteller - auch Kinderimpfstoff - bestellt, sagte der Arzt der Deutschen Presse-Agentur. Bereits am Morgen bildete sich eine Schlange von rund 30 Impfwilligen. Geimpft werden sollte im Drei-Schicht-Betrieb rund um die Uhr.

Zu Weihnachten träfen sich viele Familien. Wenn noch Ungeimpfte dann zum Piks überredet würden, könne man in seiner Impfstelle gleich Nägel mit Köpfen machen - ohne Anmeldung, sagte Mostakiem. Er bietet zusammen mit seinem Team Impfungen durchgehend bis zum 27. Dezember um 18.00 Uhr an. Wie viele Menschen kommen, konnte er nicht vorhersagen. Es gehe ihm darum, die Impfzahlen weiter zu steigern. Der Arzt hat nach seinen Worten schon seit November in der Lobby des Hotels geimpft.

Rund 700.000 Corona-Impfungen am Tag vor Heiligabend

13.20 Uhr: Auch am Tag vor Heiligabend haben sich in Deutschland zahlreiche Menschen den schützenden Piks gegen das Coronavirus abgeholt. Laut Robert Koch-Institut (RKI) wurden am Donnerstag 710.000 Impfungen verabreicht, davon waren 561.000 sogenannte Booster-Impfungen zum Auffrischen des Impfschutzes (Stand: Freitag/10.16 Uhr). Der bisherige Rekord war am 15. Dezember mit insgesamt 1,6 Millionen Dosen erzielt worden.

Mindestens 58,9 Millionen Menschen sind demnach bisher zweifach geimpft oder haben die Einmalimpfung von Johnson & Johnson erhalten. Das sind 70,8 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mindestens 29,8 Millionen Menschen haben zusätzlich einen "Booster" erhalten.

Lauterbach warnt vor Ansteckungen über Weihnachten

12.42 Uhr: An Heiligabend wendet sich SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit einem Twitter-Beitrag an die Bevölkerung: "Der Anteil Omikron Fälle wird in nächsten Tagen SEHR stark ansteigen. Über Feiertage melden Gesundheitsämter mit Verspätung. Wir haben Entwicklung dennoch im Blick. Bitte vermeidet/vermeiden Sie Ansteckungen beim Fest", mahnt er. Sogar Geimpfte sollten sich möglichst testen, um eine weitere Verbreitung des Virus einzudämmen.

Medienbericht: Bundesmitarbeiter erhielten Biontech

11.41 Uhr: Laut einer Anfrage von "t-online" an die Bundestagsverwaltung habe sich der Bundestag frühzeitig genügend Biontech-Dosen gesichert, um seine Mitarbeiter nun ausschließlich mit dem mRNA-Vakzin zu boostern. Dem Bericht zufolge habe man das Bundesgesundheitsministerium bereits Anfang Juli gebeten, genügend Dosen für die Auffrischungsimpfungen im Bundestag zu bestellen.

Die Dosen seien für Abgeordnete und ihre Mitarbeiter als auch die Angestellten der Verwaltung und der Fraktionen vorgesehen. Bei der Booster-Bestellung sei vonseiten der Bundestagsverwaltung allerdings "keine Festlegung hinsichtlich des Impfstoffs" erfolgt. "Uns war es egal, was wir bekommen", so ein Sprecher betont auf telefonische Nachfrage von "t-online".

Ende Oktober habe die Parlamentsärztin des Bundestags ein Angebot über 10.000 Biontech-Dosen von der Bundeswehrkrankenhausapotheke Berlin erhalten. "In Absprache mit dem Bundesgesundheitsministerium" sei vier Wochen später die erste Lieferung eingetroffen und die Impfaktion im Dezember eingeleitet worden.

Auf "t-online"-Anfrage sagte die Bundeswehr: "Das Bundesgesundheitsministerium steuert, wir sind nur Dienstleister" - es würde nur der Impfstoff geliefert, der vom Ministerium bestellt wurde, so das zuständige Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr in Koblenz. Man würde sich nicht "anmaßen", selbst das Vakzin festzulegen.

Corona: Gesundheitsämter am Limit - Kontaktverfolgung nahezu eingestellt

10.58 Uhr: Die Gesundheitsämter sind am Limit. In mehreren Bundesländern findet bereits keine Kontaktverfolgung mehr statt. Experten warnen. Lesen Sie dazu: Corona: Kontaktverfolgung weitestgehend eingestellt

EKD-Ratsvorsitzende: Menschen im Bann der Corona-Zahlen

10.40 Uhr: Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, zieht in ihrer Heiligabend-Predigt Vergleiche zwischen der biblischen Weihnachtsgeschichte und der Corona-Pandemie. Die Weihnachtsgeschichte beginne mit einer Volkszählung, also "mit einem pandemischen, das ganze Volk betreffenden Befehl", sagt Kurschus nach einer vorab verbreiteten EKD-Mitteilung. "Kaiser Augustus lässt zählen. Und da zählt nicht, ob du den Weg schaffst. Da zählt nicht, ob du ein Kind bekommst. Da zählt nicht, ob du eine Herberge findest."

Heute würden die Menschen auf nie gekannte Weise erfahren, was es bedeute, der Macht der Zahl ausgeliefert zu sein: "Wie viele Infizierte? Wie viele Erkrankte? Wie viele Tote? Wie viele Intensivbetten? Wie viele Beatmungsgeräte? Wie lautet die Reproduktionszahl – und wie die Inzidenzzahl?" Die Macht der Zahlen lasse viele vor Angst erstarren, so Kurschus. Die christliche Weihnachtsbotschaft laute jedoch, dass man trotz allem Hoffnung haben dürfe.

Boris Johnson rät zu größeren Truthähnen

9.47 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hat seine Landsleute in seiner Weihnachtsansprache aufgerufen, sich vor Familientreffen auf das Coronavirus zu testen und sich impfen zu lassen. "Obwohl die Zeit, um Geschenke zu kaufen, theoretisch ausläuft, gibt es noch immer eine wundervolle Sache, die ihr eurer Familie und dem ganzen Land schenken könnt – und das ist, sich impfen zu lassen", sagte Johnson in seiner Ansprache an die Nation am Heiligabend.

Er glaube, dass dieses Weihnachten "signifikant besser" sein werde als das letzte, sagte der konservative Politiker. "Wenn ihr dieses Jahr einen größeren Truthahn braucht und mehr Rosenkohl pellen und waschen müsst, dann ist das alles gut, denn diese Rituale bedeuten so viel", sagte Johnson. Die Impfung, die Johnson als "unsichtbares Geschenk von unschätzbarem Wert" bezeichnete, mache es möglich, dass in diesem Jahr wieder mehr Feierlichkeiten möglich seien. 2020 hatte die Regierung wegen der aufkommenden Alpha-Variante kurz vor dem Fest alle Feierlichkeiten verboten.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat in seiner Weihnachtsansprache aufgerufen, sich vor Familientreffen auf das Coronavirus zu testen und sich impfen zu lassen Foto: dpa

Trotz einer Rekordzahl an Neuinfektionen durch die Omikron-Variante gelten in Großbritannien über Weihnachten keine Kontaktbeschränkungen oder andere schärfere Maßnahmen. Nordirland, Wales und Schottland setzen für die Tage nach Weihnachten auf strengere Regeln – doch auch darauf wollte sich Boris Johnson für England noch nicht festlegen. In den Krankenhäusern in England zeichnet sich allerdings bereits ab, dass schon in Kürze eine Überlastung drohen könnte.

Tote nach Feuer in russischer Covid-Klinik

9.17 Uhr: Beim Brand in einer Covid-19-Klinik in der südrussischen Stadt Astrachan sind einem Medienbericht zufolge zwei Menschen ums Leben gekommen. Das meldet die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf einen Insider des Katastrophenschutzes. Das russische Katastrophenschutzministerium teilte mit, es gebe Opfer, nannte aber keine Details. In der Klinik werden Patienten behandelt, die infolge einer Corona-Infektion an Covid-19 erkrankt sind.

Italien verschärft Regeln

8.27 Uhr: Italien hat seine Beschränkungen wegen Corona erneut verschärft. Ungeimpfte erhalten demnach keinen Zugang zu Museen, Ausstellungen, Freizeitparks und Spielhallen mehr, wie Gesundheitsminister Roberto Speranza sagte. Außerdem können sie praktisch nirgendwo mehr essen gehen. Restaurantbesuche waren ihnen bereits untersagt. Jetzt dürfen sie auch nicht mehr in Bars stehend essen. Die Regeln sollen schrittweise ab heute in Kraft treten. Außerdem wird das Tragen von Masken im Freien wieder Pflicht - ab wann genau dies gilt, sagte Speranza aber nicht.

Roberto Speranza, Italiens Gesundheitsminister. Foto: dpa

Amtsärzteverband: Kontaktverfolgung in Gesundheitsämtern weitgehend eingestellt

7.25 Uhr: Ein großer Teil der Gesundheitsämter in Deutschland hat die Kontaktverfolgung und Quarantäneansprache bei Corona-Infizierten eingestellt. "Eine flächendeckende Nachverfolgung findet im Moment fast gar nicht mehr statt", sagte die Bundesvorsitzende der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Mehrere Länder haben sogar komplett die Suche nach Kontaktpersonen ausgesetzt, zum Beispiel Baden-Württemberg, Berlin und Hamburg."

Man gehe dort davon aus, dass sich die Menschen selbst informieren würden, was sie bei einem positiven Testergebnis oder einem Risikokontakt tun müssen. "Die Frage ist, ob alle das tun", gab Teichert zu bedenken. "Wegen der vielen positiv getesteten Personen und dem Anstieg der Inzidenzen liegt der Fokus jetzt darauf, erst einmal die zahlreichen Coronafälle zu erfassen und zu melden".

RKI-Chef Wieler zurückhaltend bei Impfpflicht

7.11 Uhr: Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, tut sich mit der Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht schwer. "Grundsätzlich bin ich kein Freund der Impfpflicht", sagte Wieler dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Man könne auch nicht annehmen, "dass sich dann auch jeder impfen lässt", sagte er. Er regte an, parallel zur Debatte um eine Impfpflicht die Möglichkeiten zur Umsetzung, beispielsweise durch ein Impfregister, zu prüfen. "Natürlich müsste man im Falle einer Impfpflicht wissen, wer schon geimpft ist und wer nicht", sagte der RKI-Chef.

Silvesterfeier am Times Square in New York wegen Pandemie eingeschrumpft

3.49 Uhr: New Yorks berühmte Silvesterfeier auf dem Times Square wird aufgrund der Pandemie drastisch eingeschrumpft. Bürgermeister Bill de Blasio sagte, dass statt rund 58.000 Menschen wie sonst üblich dieses Jahr nur 15.000 auf dem Platz erlaubt seien – es herrscht zudem Masken- und Impfnachweispflicht. Die zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen "werden dafür sorgen, dass die vollständig geimpfte Menge sicher und gesund das neue Jahr einläutet", sagte de Blasio.

Vergangenes Jahr war der Times Square in der Silvesternacht weitgehend leer. Nur Mitarbeiter von kritischen Diensten und geladene Gäste konnten unter strengen Distanzregeln live dabei sein, als eine gigantische leuchtende Kugel auf dem Dach des Wolkenkratzers "One Times Square" von einer Stange heruntergelassen wurde. Die über 100 Jahre alte Tradition des "Ball Drop" genannten Countdowns zum neuen Jahr zählt zu den Höhepunkten der Silvesterfeierlichkeiten in den USA.

Corona-News von Donnerstag, 23. Dezember: Esken: Bedrohung durch radikale Querdenker konsequent entgegentreten

22.43 Uhr: Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat dazu aufgerufen, Bedrohungen und Gewalt aus der radikalen Querdenker-Szene gegen Politiker, Wissenschaftler und Journalisten scharf entgegenzutreten. "Wir haben erlebt, dass Hass und Hetze in schrecklichen Taten enden können, bis hin zu Mord und Totschlag", sagte Esken dieser Redaktion.

"Wenn Kamerateams nur noch mit Sicherheitspersonal ihrer Arbeit nachgehen können, wenn Fackelmärsche vor Privatwohnungen veranstaltet werden mit dem Ziel, uns und unsere Familien einzuschüchtern – dann werden wir das mit allen Mitteln unseres Rechtsstaats konsequent beantworten." Beleidigungen, Drohungen und sogar gewalttätige Übergriffe "rechtsradikaler Querdenker" auf Politiker, Wissenschaftler und Journalisten seien "inakzeptabel", sagte Esken.

An dieser Tankstelle in Idar-Oberstein erschoss ein radikaler Gegner der Corona-Maßnahmen im September einen 20-Jährigen Kassierer. Dieser hatte den Täter auf die Maskenpflicht hingewiesen Foto: Birgit Reichert / dpa

Corona-Soforthilfe – Mittelstand kritisiert Bundesländer für tausendfache Rückforderungen

22.22 Uhr: Der deutsche Mittelstand hat die Bundesländer kritisiert, die mitten in der vierten Corona-Welle von insgesamt 30.000 Kleingewerbetreibenden und Selbstständigen die als Zuschuss gewährten Corona-Soforthilfen zurückfordern. "Das ist eine geschmack- und gefühllose Weihnachtsbotschaft an Unternehmerinnen und Unternehmer, die in diesen Tagen um ihr wirtschaftliches Überleben und die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeitenden kämpfen", sagte Markus Jerger, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), dieser Redaktion.

Der Mittelstand unterstütze ausdrücklich die Forderung von Wirtschaftsminister Robert Habeck an die Länder nach einem Rückzahlungsmoratorium. "Ich erinnere zugleich daran, dass der jetzige Kanzler als Finanzminister bei der Vorstellung der Hilfen noch versichert hatte, ‚es müsse nichts zurückgezahlt werden", sagte Jerger weiter. Damit stünden bei dem Thema nicht nur Tausende wirtschaftliche Existenzen auf dem Spiel, es gehe auch die Glaubwürdigkeit der Politik: "Der Mittelstand erwartet von den Ländern einen sofortigen Stopp der Rückzahlungsforderungen und ein Moratorium mit einheitlichen Kulanz- und Zahlungsregeln."

Forschungsministerin Stark-Watzinger warnt vor Freigabe von Impfstoff-Patenten

22.12 Uhr: Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat davor gewarnt, die Patente für Corona-Impfstoffe freizugeben. "Damit würden wir die Impfstoffentwicklung gefährden", sagte die FDP-Politikerin dieser Redaktion. "Die Unternehmen forschen lange und investieren viel, bevor sie eine Zulassung bekommen. Eine Freigabe der Patente würde das zunichtemachen." Eine andere Frage sei, ob die Produktionskapazitäten nicht weiter erhöht werden könnten.

Stark-Watzinger nannte es eine Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit, Infrastruktur zur Impfstoffproduktion in verschiedenen Ländern aufzubauen. Die Ministerin erinnerte daran, dass Deutschland ist einer der größten Geldgeber für die internationale Impfstoffallianz CEPI sei. Auch in Zukunft werde die Bundesrepublik "viele Millionen Impfstoffdosen spenden".

Umfrage: Mehrheit der Bürger spricht sich für bundesweiten Lockdown aus

21.55 Uhr: Eine knappe Mehrheit der Bundesbürger spricht sich für einen erneuten bundesweiten Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aus. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag dieser Redaktion. Demnach antworteten 55 Prozent der Umfrageteilnehmer auf die Frage, ob sie es richtig oder falsch fänden, wenn es einen bundesweiten Lockdown für die Gesamtbevölkerung gäbe, mit "eindeutig richtig" oder "eher richtig". 38 Prozent dagegen fänden einen solchen Schritt falsch, 7 Prozent zeigten sich unentschieden.

Angesichts der drohenden Ausbreitung der Omikron-Variante schränkt sich mehr als jeder zweite Bürger bereits im Alltag spürbar ein: 58 Prozent der Umfrageteilnehmer erklärten, sie würden sich "eher stark" oder "sehr stark" einschränken, nur 17 Prozent sagten, sie würden sich gar nicht einschränken. An der Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey nahmen zwischen 21. und 23. Dezember mehr als 5000 Befragte über 18 Jahren teil.

In den Niederlanden ist bereits Realität, was laut einer Umfrage auch die Mehrheit der Deutschen befürworten: Ein erneuter Lockdown. Foto: Peter Dejong / dpa

Italiens Regierung verschärft Corona-Regeln

21.24 Uhr: Italiens Regierung hat wegen steigender Corona-Fallzahlen die Regelungen für die Bevölkerung weiter verschärft. Ab dem 1. Februar 2022 sei der Impfnachweis nur noch sechs statt wie bisher neun Monate gültig, teilte Gesundheitsminister Roberto Speranza am Donnerstag in Rom nach einer Ministerratssitzung mit. Der Nachweis ist wichtig für den Zugang zu Verkehrsmitteln oder der Arbeit. Die Auffrischungsimpfung könne außerdem nach vier statt wie bisher fünf Monaten verabreicht werden.

Landesweit müssen die Menschen Speranza zufolge im Freien Masken tragen. In öffentlichen Verkehrsmitteln gelte zudem eine FFP-2-Masken-Pflicht, ebenso wie in Kinos, Theatern und Fußballstadien. Dort ist außerdem der Verzehr von Getränken und Speisen untersagt. In Museen und Ausstellungen führt Italien die 2G-Regel ein. Nur noch Geimpfte oder Genesene erhalten dort Zutritt. Bis zum 31. Januar 2022 sind außerdem Feste im Freien untersagt. Diskotheken, die bislang in Italien wieder offen waren, müssen schließen.

Auch britische Gesundheitsbehörde sieht mildere Krankheitsverläufe bei Omikron

20.25 Uhr: Nach ersten Studien haben nun auch Erhebungen der britischen Gesundheitsbehörde UKHSA ergeben, dass Omikron offenbar deutlich milderere Krankheitsverläufe auslöst als bisherige Varianten des Coronavirus. Das Risiko, nach einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden zu müssen, sei bei Omikron 50 bis 70 Prozent geringer als bei der zuvor im Königreich dominierenden Delta-Variante, erklärte die Behörde am Donnerstagabend. Sie warnte zugleich vor voreiligen Schlussfolgerungen, weil bisher erst wenige Daten vorlägen.

Das Risiko auf der Intensivstation zu landen, ist den UKHSA-Zahlen zufolge bei Omikron zwischen 31 und 45 Prozent geringer als bei einer Delta-Infektion. Allerdings seien diese Angaben "vorläufig" und wissenschaftlich "sehr unsicher", betonte die Behörde. Es gebe bisher nur wenige Daten. Bisher wurden in Großbritannien 132 Klinikeinweisungen wegen Omikron registriert, mehr als 40 Prozent davon in London.

Erstmals über 100.000 Corona-Neuinfektionen in Großbritannien

Rasante Ausbreitung von Omikron in Großbritannien

18.49 Uhr: Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante hat in Großbritannien die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus erneut auf einen Höchststand ansteigen lassen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 119.789 neue Fälle gemeldet, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Das sind nochmals deutlich mehr als am Vortag, als erstmals die Schwelle von 100.000 Fällen binnen eines Tages überschritten wurde.

Die britische Statistikbehörde, die regelmäßig Tests in einer zufällig ausgewählten, repräsentativen Stichprobe durchführt, schätzt, dass allein in der Woche bis zum 16. Dezember in England mehr als 1,2 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert waren - das entspricht einer von 45 Personen. In der laufenden Woche dürfte dieser Wert noch höher liegen.

Merz: "Bevölkerung nicht in Angst und Schrecken versetzen"

17.44 Uhr: Der designierte CDU-Chef Friedrich Merz hat in der aktuellen Corona-Lage dazu geraten, die Bevölkerung "nicht in Angst und Schrecken" zu versetzen. "Es gibt in unserem Land leider eine gewisse Neigung, immer denen besonders viel Gehör zu schenken, die die Situation besonders dramatisch darstellen", sagte er im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die Pandemie müsse den politischen Entscheidungsträgern Respekt gebieten, "aber sie sollten nicht in Angst erstarren".

Mit Blick auf befürchtete Belastungen der kritischen Infrastruktur wegen möglicher Personalknappheit durch Arbeitsausfälle wegen Corona oder Quarantäne sagte Merz, man müsse "die Frage eines systemischen Versagens" natürlich "ernsthaft prüfen". "Aber wir wissen auch, dass wir gerade bei den Geimpften viel mildere Verläufe haben werden, selbst bei Durchbrüchen von Virusvarianten. Wir sollten die Bevölkerung jetzt nicht in Angst und Schrecken versetzen." Das Problem sei lösbar.

Friedrich Merz mahnt zur Besonnenheit. Zudem deutet er an, dass aktuelle Corona-Maßnahmen im Rückblick übertrieben sein könnten. Merz steht damit im Gegensatz zur Meinung einiger Parteikollegen. Foto: Michael Sohn / dpa

Bericht: Omikron könnte schlimmstenfalls für 240.000 Infektionen pro Tag sorgen

16.33 Uhr: Im schlimmsten Fall könnte die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Deutschland laut Berechnungen von Experten wegen der Omikron-Variante im März bis auf etwa 160.000 bis 240.000 ansteigen. Das berichtete der "Spiegel" am Donnerstag vorab unter Berufung auf Modellrechnungen von Wissenschaftlern, die demnach auch dem Expertenrats der Bundesregierung als Grundlage dienten.

Den Ergebnissen der Forscher zufolge müsste in diesem Szenario theoretisch mit 8000 Patienten gerechnet werden, die mit einer Corona-Infektion parallel auf einer Intensivstation lägen. Derzeit sind es etwa 4400, also etwa halb so viele. Dem Bericht zufolge handelt es sich dabei aber um das schlechteste Szenario. Sollte sich die Omikron-Welle als "relativ mild" herausstellen, „würden die Krankenhäuser gerade so klarkommen“, schrieb das Magazin.

Kaufhof scheitert in Berlin mit Klage gegen 2G-Regel

15.34 Uhr: Die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ist in Berlin mit ihrem Eilantrag gegen die 2G-Regeln vor dem Verwaltungsgericht gescheitert. Die Regelungen, mit denen auf die weiterhin hohen Infektionszahlen vorrangig ungeimpfter Personen und das zunehmende Aufkommen der hochansteckenden Virusvariante Omikron reagiert werde, seien verhältnismäßig, teilte das Gericht am Donnerstag mit. Sie dienten mit dem Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus einem legitimen Ziel. Diese Zugangsregeln bleiben nach der Eilentscheidung vorerst bestehen.

Laut der Berliner Corona-Verordnung dürfen unter anderem Kaufhäuser derzeit nur unter der 2G-Bedingung öffnen. Das heißt, Besucher müssen entweder geimpft oder genesen sein, das Ganze muss von den Läden kontrolliert werden. Laut Gericht sah die Kette die Regelungen im Kern als "unverhältnismäßigen Eingriff in die Berufsfreiheit". Ferner habe sie eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gerügt

RKI meldet ersten Omikron-Todesfall

14.28 Uhr: Nach RKI-Angaben ist ein Todesfall in Zusammenhang mit der Omikron-Variante gemeldet worden. Laut einer RKI-Übersicht sei die Person zwischen 60 und 79 Jahre alt gewesen.

Wie gefährlich ist die Omikron-Variante?

13.32 Uhr: Zwei Studien aus Großbritannien deuten darauf hin, dass Corona-Infektionen bei der Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante seltener zu einem Krankenhausaufenthalt führen.

In einer Studie in Schottland hatten die Forscher Covid-Fälle untersucht, die im November und Dezember registriert worden waren. Sie verglichen dabei Infektionen mit der Omikron-Variante mit solchen der Delta-Variante. Die Studie ergab, dass bei Omikron das Risiko einer Krankenhaus-Einweisung wegen Covid-19 im Vergleich zur Delta-Variante um zwei Drittel niedriger war - und dass eine Auffrischungsimpfung einen erheblichen zusätzlichen Schutz vor Erkrankungen bietet.

Laut einer weiteren Studie in England ging die Zahl der Krankenhausaufenthalte bei Omikron im Vergleich zu Delta um 20 bis 25 Prozent zurück. Die Zahl der "Einweisungen", bei denen die Patienten mindestens eine Nacht im Krankenhaus blieben, ging sogar um 40 bis 45 Prozent zurück.

Unklar bleibt jedoch, ob das Phänomen mit den Eigenschaften der Omikron-Variante zusammenhängt – oder ob die Krankheit weniger schwer verläuft, weil sie auf Bevölkerungsgruppen trifft, die durch frühere Infektionen oder Impfungen bereits stärker immunisiert sind.

Stark-Watzinger sympathisiert mit Teil-Impfpflicht

12.31 Uhr: Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat Sympathie für eine Impfpflicht gezeigt, die nur Teile der Bevölkerung betrifft. "Es gibt unterschiedliche Konzepte einer allgemeinen Impfpflicht – auch eine teilweise Impfpflicht für eine bestimmte Altersgruppe oder für Menschen mit einem besonderen Risiko", sagte die FDP-Politikerin dieser Redaktion. "Meine persönliche Tendenz geht zu einer partiellen Impfpflicht."

Über ihr Votum im Bundestag werde sie allerdings erst entscheiden, wenn die Gruppenanträge vorlägen. Das Konzept, für das sie stimme, müsse vor allem verhältnismäßig sein. "Es muss etwa Klarheit herrschen, ob wir mit dieser Form der Impfpflicht die Krise nachhaltig bekämpfen können", sagte Stark-Watzinger.

Die Impfpflicht sei ein hoch emotionales Thema, betonte die Ministerin. "Impfen ist – auch bei den sehr sicheren Corona-Impfstoffen – ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Es ist gut, dass wir diese Debatte öffentlich und in ihrer Breite über Fraktionsgrenzen hinweg im Bundestag führen."

Biontech-Chef warnt – Impfung reicht allein nicht

12.06 Uhr: Allein mit Corona-Impfstoffen werde man die Omikron-Ausbreitung nicht aufhalten können, sagt der Biontech-Gründer Uğur Şahin in einem Interview mit der französischen Tageszeitung "Le Monde". "Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass selbst Dreifach-Geimpfte die Krankheit übertragen können", sagte er. Man sei weit entfernt von der ursprünglichen Wirksamkeit gegen den Wildtypen des Virus, die bei etwa 95 Prozent gelegen habe. Dennoch zeigten bisherige Studien, dass auch zwei Impfdosen einen bedeutsamen Schutz vor Krankenhauseinweisungen böten, sagte er weiter.

Der Biontech-Chef hält zusätzlich zur Corona-Impfung auch regelmäßige Tests und andere Schutzmaßnahmen wie etwa das Tragen von Masken für wichtig im Kampf gegen Corona. Şahin macht deutlich: "Andernfalls werden wir nicht in der Lage sein, die schnelle Ausbreitung dieser neuen Variante zu kontrollieren."

Gründerin Özlem Türeci und Gründer Ugur Sahin sitzen in der ersten Reihe. Foto: dpa

Bundesregierung will Corona-Medikament schnell beschaffen

12.00 Uhr: Die Bundesregierung bemüht sich um die rasche Beschaffung des Corona-Medikaments Paxlovid, das in den USA bereits im Schnellverfahren zur Behandlung von Erkrankten zugelassen wurde. Das Bundesgesundheitsministerium steht nach Angaben eines Sprechers vom Donnerstag mit Herstellern „in Verhandlung, um Kontingente für Deutschland zu sichern und zeitnah für die Versorgung zur Verfügung zu stellen“.

Dies gelte neben dem Präparat Paxlovid des US-Konzerns Pfizer auch für das Mittel Lagevrio, das vom US-Unternehmen MSD hergestellt wird. Beides sind antivirale Mittel, die das Virus dabei hindern, sich zu reproduzieren. Die Präparate sind in der EU noch nicht zugelassen.

Bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) seien aber bereits „Bewertungsverfahren mit dem Ziel der Zulassung begonnen worden“, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministerium der Nachrichtenagentur AFP.

CDU-Landesvize Ott "dankbar" für Proteste gegen Corona-Politik

11.50 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landesvize Sascha Ott hat sich zu den Protesten gegen die Corona-Politik in Bund und Land bekannt und dabei auch auf einen viel diskutierten Spruch von Ex-Kanzlerin Angela Merkel zurückgegriffen. "Ich bin dankbar, dass sich die Mitte der Gesellschaft erhebt und auf die Straße geht", heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung Otts. Unter dem Deckmantel der Pandemie werde die Freiheit dauerhaft beschnitten und in Berlin ein "Neues Deutschland" aus der Taufe gehoben. "Lassen wir diesen Augenblick also nicht ungenutzt! - "Wir schaffen das" - aber nur in Freiheit!", schrieb Ott.

Nochmal eine Million Impfungen kurz vor Weihnachten

11.00 Uhr: Trotz Vorweihnachtsstress haben sich noch einmal mehr als eine Million Menschen eine Impfung gegen das Coronavirus verabreichen lassen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die Zahl für den Mittwoch bei 1.041.000, davon waren 847.000 Impfungen sogenannte Booster zum Auffrischen des Impfschutzes (Stand: Donnerstag/9.01 Uhr). Der bisherige Rekord wurde am 15. Dezember mit 1,6 Millionen Dosen erzielt.

Bei den Impfquoten für bereits "Geboosterte" liegt das Saarland mit 41,4 Prozent im Ländervergleich vorn vor Nordrhein-Westfalen mit 38,0 Prozent. Das Schlusslicht ist Sachsen, wo erst 27,9 Prozent der Bürger eine Auffrischungsimpfung bekommen haben. Bundesweit liegt die Quote bei 35,0 Prozent. Die Quote der Bürger, die den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze erhalten haben, liegt inzwischen insgesamt bei 70,7 Prozent und bei den Erwachsenen bei 81,4 Prozent. Noch gar nicht geimpft sind 26,3 Prozent.

Novavax wirkt offenbar gegen Omikron

9.43 Uhr: Der neu in der zugelassene Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax wirkt offenbar auch gegen Omikron. Der Proteinimpfstoff, der am Montag seine Zulassung für die EU erhalten hatte, habe eine signifikante Wirkung gegen die neue Corona-Variante, teilte das Unternehmen mit.

Demnach wirke die durch zwei Spritzen ausgelöste Immunantwort gegen Omikron und auch gegen andere verbreitete Varianten des Coronavirus. Die Immunantwort werde durch eine Booster-Impfung sechs Monate später noch einmal erhöht. Das hätten erste Daten von noch laufenden Studien unter Jugendlichen gezeigt, heißt es weiter in einer Mitteilung. In Versuchen habe die Wirksamkeit des Vakzins nach eigenen Angaben bei 90,4 Prozent gelegen.

Novavax könne somit eine wichtige Rolle im Kampf gegen neue Varianten einnehmen, wird der Chef der Forschungsabteilung des Unternehmens, Gregory Glenn, zitiert. Dennoch werde Novavax voraussichtlich im Januar mit der Entwicklung eines auf Omikron angepassten Impfstoffs beginnen.

Novavax - was den neuen Impfstoff so besonders macht Novavax - was den neuen Impfstoff so besonders macht

Apotheker-Präsidentin: Impfen in großem Stil erst ab Februar

8.53 Uhr: Die geplante Corona-Impfkampagne in Apotheken wird nach Einschätzung des Branchenverbands vermutlich erst in mehreren Wochen voll anlaufen. Apotheken, die schon an Modellprojekten für die Grippeschutzimpfungen beteiligt waren, könnten vielleicht Anfang Januar beginnen, sagte die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Regina Overwiening, der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstag). "Bei allen anderen Apotheken wird es wohl noch länger dauern – bis Mitte, Ende Januar. In größerem Stil wohl erst von Februar an." Etwa die Hälfte der gut 18.700 Apotheken in Deutschland wolle sich beteiligen.

Datenschutzbeauftragter des Bundes bremst bei Einrichtung von zentralem Impfregister

8.41 Uhr: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Ulrich Kelber, hat vor einer vorschnellen Einrichtung eines nationalen Corona-Impfregisters zur zentralen Erfassung von Impfdaten gewarnt. "Die Politik sollte dringend zuerst ganz konkret die Ziele benennen, die sie erreichen will, damit man beurteilen kann, ob dafür ein zentrales Impfregister notwendig ist oder nicht", sagte Kelber dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). "Das sollte der erste Schritt sein."

Ein nationales Impfregister könnte nach Ansicht vieler Experten die Impfkampagne erleichtern, da damit gesichertere Daten zur Impfsituation in Deutschland vorlägen als bislang und Ungeimpfte gezielt angesprochen werden können. Das Register könnte somit auch die Durchsetzung einer allgemeinen Impfpflicht erleichtern.

Merz: Kontaktbeschränkungen erst nach Weihnachten sind richtig

8.37 Uhr: Der designierte CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat die Beschlüsse von Bund und Ländern zu neuen Corona-Kontaktbeschränkungen mit einer Umsetzung bis zum 28. Dezember als richtig bezeichnet. "Insgesamt ist die Entscheidung richtig, auch wenn in einzelnen Bundesländern – je nach Betroffenheitslage - Kontaktbeschränkungen früher greifen", sagte Merz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er könne verstehen, dass einige Länder die Beschränkungen gern schneller und früher hätten. "Die Menschen müssen sich aber auch auf solche Maßnahmen vorbereiten können." Genau das hätten Bundesregierung und Ministerpräsidenten berücksichtigt.

Supreme Court setzt Anhörung zu Bidens Impfvorschriften an

8.31 Uhr: Die von US-Präsident Joe Biden vorangetriebenen Impf- und Testvorschriften im Kampf gegen das Coronavirus sind ein Fall für das Oberste Gericht des Landes. Der Supreme Court kündigte am Mittwoch eine Anhörung dazu für den 7. Januar an. Bidens Regierung hatte eine Impf- oder Testpflicht für große Unternehmen und eine Impfpflicht für Beschäftigte des Gesundheitswesens erlassen. Republikanisch regierte Bundesstaaten, Unternehmen und religiöse Gruppen gingen juristisch dagegen vor. Die Prüfung der Anträge auf Aussetzung dieser Vorschriften sei nun bis zur mündlichen Verhandlung verschoben, so das Oberste Gericht.

Medienberichten zufolge ist der baldige Termin für eine solche Anhörung ungewöhnlich. Er lasse darauf schließen, dass das Gericht in der Sache schnell entscheiden wolle. Dabei geht es zum einen um eine Vorschrift, wonach Arbeitgeber mit hundert oder mehr Beschäftigten sicherstellen müssen, dass ihre Angestellten geimpft sind oder sich regelmäßig testen lassen. Außerdem geht es um Impfvorschriften für Beschäftigte im Gesundheitswesen, deren Einrichtungen Bundesmittel der öffentlichen Krankenversicherungen Medicare und Medicaid erhalten.

Joe Biden spricht im State Dining Room des Weißen Hauses über die Bekämpfung des Coronavirus und Corona-Impfungen. Foto: dpa

Aggressive Stimmung: 5000 Menschen auf Corona-Demo in München

8.21 Uhr: Etwa 5000 Menschen haben am Mittwochabend in München gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Stimmung sei aggressiv gewesen, teils habe es gewaltsame Auswüchse gegeben, teilte die Polizei mit. Bei den Ausschreitungen soll demnach auch ein Medienvertreter angegriffen worden sein, den mutmaßlichen Täter nahm die Polizei fest. Insgesamt wurden elf Menschen festgenommen und 14 Straftaten zur Anzeige gebracht, darunter das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und gefährliche Körperverletzung gegen Vollstreckungsbeamte. Konkrete Angaben zu verletzten Einsatzkräften machte die Polizei auf Anfrage nicht. Wegen der Angriffe auf Polizisten seien Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt worden.

Nachdem Gegner der Corona-Maßnahmen eine angemeldete Demonstration im Vorfeld abgesagt hatten, wurde nach Angaben der Polizei in Messenger-Gruppen zu sogenannten Spaziergängen durch die Stadt aufgerufen. Letztlich habe sich ein Demonstrationszug gebildet, der in Richtung Innenstadt gezogen und von Ordnungskräften gestoppt worden sei. Die Protestierenden hätten Aufforderungen der Polizei ignoriert, hieß es. Später zerstreuten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, gegen 21.30 Uhr seien dann nur noch vereinzelt Gruppen in der Innenstadt unterwegs gewesen.

Ciesek: "Hätte nicht gedacht, dass sich so viele Menschen nicht impfen lassen"

8.03 Uhr: Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek blickt mit gemischten Gefühlen auf das Jahr 2021 zurück. Sie sorgt sich um die Motivation, 2022 die Pandemie weiter zu bekämpfen. Man habe auf der einen Seite viele neue Erkenntnisse über das Virus gewonnen, sagte die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt der Deutschen Presse-Agentur: "Neben den monoklonalen Antikörpern stehen uns in den nächsten Wochen weitere neue antivirale Wirkstoffe zur Behandlung zur Verfügung." Trotzdem lief das Jahr schlechter als Ciesek an Weihnachten 2020 erwartet hätte.

"Die Medikamente sind hilfreich, aber ein Ersatz für eine Impfung sind sie nicht." Anfang 2021 war sie davon ausgegangen, dass der Beginn der Impfungen das Ende der Pandemie einläutet. "Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele Menschen nicht impfen lassen", sagt die Virologin heute. "Ich finde das sehr schade, weil wir mit dem Impfstoff ein gutes Tool in der Hand hätten, diese Pandemie zu beenden."

Streeck: Jeder muss sich auf positiven Corona-Test vorbereiten

6.52 Uhr: Nach Einschätzung des Bonner Virologen Hendrik Streeck sollte sich jeder Bürger darauf vorbereiten, in seinem Leben mal positiv auf das Coronavirus getestet zu werden. "Wir müssen uns – so glaube ich – damit abfinden, dass jeder in Deutschland mit dem Virus in den nächsten Jahren immer mal wieder in Kontakt kommen wird", sagte Streeck der Deutschen Presse-Agentur. "Allerdings sollten Infektionen, die bei Geimpften, Genesenen und gerade in den Sommermonaten auftreten, keine großen Probleme bereiten." Auch wenn man nicht jeden schweren Verlauf verhindern könne, sagte Streeck.

"Eine Infektion nach einer Impfung stellt die Immunantwort gegen das Virus auf eine noch breitere Basis", erklärte der Virologe. Das solle kein Aufruf dazu sein, sich zu infizieren. "Aber jeder muss sich darauf vorbereiten, in seinem Leben doch mal positiv auf Corona getestet zu werden." Lesen Sie hier: Corona: Israel empfiehlt schon vierte Impfung für Senioren

Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Bonn, steht im Institut. Foto: dpa

FDP-Vize Kubicki sieht sich durch Ethikrat in Ablehnung von Impfpflicht bestätigt

6.20 Uhr: Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) sieht sich durch das Votum des Ethikrats in seiner Ablehnung einer allgemeinen Impfpflicht ermutigt. "Die sehr abgewogene Stellungnahme des Ethikrates zeigt, dass es in dieser wichtigen Frage keine einfachen Antworten gibt", sagte der FDP-Vizechef der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). "Dass nur rund die Hälfte der Ratsmitglieder für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren votiert, ist angesichts der medial-öffentlichen Debatte bemerkenswert."

Kubicki sagte der Zeitung weiter: "Ich kann die Argumente derer, die für eine Impfpflicht ab 18 oder ab 60 Jahren eintreten, nachvollziehen. Ich teile sie aber nicht." Dem von Kubicki initiierten Abstimmungsantrag gegen die Impfpflicht haben sich bisher der "Rheinischen Post" zufolge 31 FDP-Abgeordnete angeschlossen.

Umfrage: 40 Prozent der Eltern wollen ihre Kinder gegen Corona impfen lassen

5.47 Uhr: Fast 40 Prozent der Eltern würden ihre fünf- bis elfjährigen Kinder gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus impfen lassen. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Krankenkasse Barmer, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Danach spricht sich knapp ein Drittel der Eltern gegen eine Impfung aus. Gut ein Viertel (28 Prozent) ist noch unschlüssig.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte vor zwei Wochen Impfungen gegen eine Covid-19-Erkrankung nur für Fünf- bis Elfjährige mit Vorerkrankungen empfohlen. Zugleich hatte sie erklärt, bei individuellem Wunsch könnten auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden. Die Eltern müssen also selbst oder im Gespräch mit der Kinderärztin oder dem Kinderarzt eine Entscheidung treffen.

Hauptmotiv der Eltern, die ihre Kinder impfen lassen wollen, ist der Barmer-Umfrage zufolge eine positive Einstellung zu Schutzimpfungen (82 Prozent der Befragten) und die generelle Befürwortung einer Corona-Impfung (55 Prozent). Knapp ein Drittel der Eltern gibt als Grund an, dass andere Familienmitglieder durch eine Corona-Erkrankung schwer gefährdet wären.

Corona-Ausbruch in China: Lockdown für 13-Millionen-Stadt Xi'an

5.19 Uhr: Nach einigen Dutzend Corona-Infektionen im chinesischen Xi'an sind massive Ausgangssperren für die 13 Millionen Bewohner der Metropole verhängt worden. Seit Mitternacht dürfen sie ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, Ausnahmen sind kaum erlaubt. Jede Familie kann ein Mitglied bestimmen, das alle zwei Tage einkaufen gehen darf, wie die Stadtregierung in ihrem Erlass mitteilte. Die Behörden meldeten am Donnerstag 63 lokale Infektionen. Der Ausbruch sei durch "importierte Fälle" ausgelöst worden, hieß es.

Ob es sich bei dem Virus um die neue Omikron-Variante handelt, wurde nicht mitgeteilt. Neben dem Lockdown in der Provinzhauptstadt von Shaanxi sollen auch millionenfache Corona-Tests dabei helfen, den Ausbruch einzudämmen. Infizierte und ihre engen Kontaktpersonen sollen ins Krankenhaus oder in Quarantäne gebracht, alle Übertragungswege unterbrochen werden. Schulen wurden geschlossen – ebenso Geschäfte, die nicht zwingend für die Versorgung notwendig sind. Auch Verkehrsverbindungen wurden weitgehend unterbrochen. Ein großer Teil der Flüge nach Xi'an wurde gestrichen.

Stark-Watzinger rechnet mit schneller Entwicklung angepasster Omikron-Impfstoffe

2.21 Uhr: Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger rechnet damit, dass angepasste Omikron-Impfstoffe schon in wenigen Monaten verfügbar sind. "Die jetzigen Impfstoffe sind innerhalb eines Jahres auf den Markt gebracht worden", sagte sie dieser Redaktiob. "Jetzt werden alle Hersteller mit Hochdruck an einer Weiterentwicklung arbeiten." Als Zeitraum nannte die Ministerin die erste Jahreshälfte 2022. Trotzdem solle niemand auf die angepassten Impfstoffe warten. "Auch die bisherigen Impfstoffe schützen vor Omikron, insbesondere vor schweren Verläufen", sagte die FDP-Politikerin. "Das Impfen und Boostern muss in hohem Tempo weitergehen, auch über Weihnachten."

Die Ministerin äußerte Verständnis dafür, dass das Mainzer Unternehmen Biontech noch keine Entscheidung zur Produktion eines angepassten Impfstoff getroffen hat. "Es gibt unterschiedliche Wege, auf Omikron zu reagieren. Wir tasten uns an eine Krankheit heran, die sich ständig weiterentwickelt", sagte sie. "Deswegen ist es gut, wenn in der forschenden Pharmaindustrie verschiedene Ansätze konkurrieren."

Corona-News von Mittwoch, 22. Dezember: Lauterbach verteidigt Bund-Länder-Beschlüsse gegen Corona

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie verteidigt. "Wir haben den Ländern, wenn man so will, eine Deadline gegeben, der 28. (Dezember)", sagte Lauterbach am Mittwochabend im ZDF-"heute-journal".

Im Karlsruher Studentenwohnheim Hermann-Ehlers-Kolleg haben sich mehrere Studenten mit der Omikron-Variante infiziert. Aufgrund der Quaratäne-Regelung werden zahlreiche Kontaktpersonen neben den Infizierten die Weihnachtsfeiertage im Studentenwohnheim verbringen müssen. Die genaue Zahl der Infizierten wollte das örtliche Gesundheitsamt auf Nachfrage von "Baden TV" nicht bekannt geben.

Hermann-Ehlers-Kolleg haben sich mehrere Studenten mit der infiziert. Aufgrund der Quaratäne-Regelung werden zahlreiche Kontaktpersonen neben den Infizierten die im Studentenwohnheim verbringen müssen. Die genaue Zahl der Infizierten wollte das örtliche Gesundheitsamt auf Nachfrage von "Baden TV" nicht bekannt geben. Aus Angst vor einer sich abzeichnenden Omikron-Welle verschärft Österreich nach Weihnachten seine Corona-Maßnahmen. Ab dem 27. Dezember werde die Gastronomie-Sperrstunde auf 22.00 Uhr vorverlegt, teilte am Mittwoch die Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit, Katharina Reich, mit. Dies gelte ausdrücklich auch für Silvester. Zudem sind nicht nur Restaurants betroffen, sondern auch Hotels. Ein Umgehen der Sperrstunde beispielsweise in Hotelbars soll damit verhindert werden.

nach Weihnachten seine Corona-Maßnahmen. Ab dem 27. Dezember werde die Gastronomie-Sperrstunde auf 22.00 Uhr vorverlegt, teilte am Mittwoch die Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit, Katharina Reich, mit. Dies gelte ausdrücklich auch für Silvester. Zudem sind nicht nur Restaurants betroffen, sondern auch Hotels. Ein Umgehen der beispielsweise in Hotelbars soll damit verhindert werden. Die amerikanische Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA hat am Mittwoch die erste Pille gegen Corona zugelassen. Die Anti-Virus-Pille Paxlovid des Pharmakonzerns Pfizer wird in den nächsten Tagen in den Vereinigten Staaten via Notfallzulassung erhältlich sein, hieß es in Unternehmenskreisen.

des Pharmakonzerns Pfizer wird in den nächsten Tagen in den Vereinigten Staaten via erhältlich sein, hieß es in Unternehmenskreisen. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht davon aus, dass eine vierte Corona-Impfung nötig sein wird. Der SPD-Politiker sagte am Mittwoch in Berlin auf eine entsprechende Nachfrage, man wisse nicht, wie lange der Booster-Schutz bei der neuen Omikron-Variante anhalte. Möglicherweise sei der Impfschutz "nicht allzu dauerhaft". "Darauf sind wir vorbereitet und haben spezifischen Omikron-Impfstoff gekauft beim Unternehmen Biontech".

geht davon aus, dass eine nötig sein wird. Der SPD-Politiker sagte am Mittwoch in Berlin auf eine entsprechende Nachfrage, man wisse nicht, wie lange der Booster-Schutz bei der neuen Omikron-Variante anhalte. Möglicherweise sei der Impfschutz "nicht allzu dauerhaft". "Darauf sind wir vorbereitet und haben spezifischen Omikron-Impfstoff gekauft beim Unternehmen Biontech". Ein von türkischen Forschern entwickelter Impfstoff hat eine Notfallzulassung für die Türkei bekommen. Turkovac könne bereits zum Ende der kommenden Woche landesweit zum Einsatz kommen, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca mit.

bekommen. Turkovac könne bereits zum Ende der kommenden Woche landesweit zum Einsatz kommen, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca mit. Wegen der Ausbreitung der hoch ansteckenden Omikron-Variante hat die Bundesregierung die Einreiseregeln aus Virusvariantengebieten verschärft. Wer aus einem solchen Gebiet nach Deutschland einreist, braucht künftig einen negativen PCR-Test. Das teilte die Regierung nach einem Beschluss des Kabinetts mit. Nachweis- und Testpflichten gelten mit der Änderung der Coronavirus-Einreiseverordnung demnächst für alle ab einem Alter von sechs Jahren.

verschärft. Wer aus einem solchen Gebiet nach Deutschland einreist, braucht künftig einen negativen PCR-Test. Das teilte die Regierung nach einem Beschluss des Kabinetts mit. Nachweis- und Testpflichten gelten mit der Änderung der Coronavirus-Einreiseverordnung demnächst für alle ab einem Alter von sechs Jahren. Angesichts der sich abzeichnenden Omikron-Welle schließt auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen erneuten Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie nicht aus. Der Kanzler sei "grundsätzlich auf einer Linie" mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Lauterbach hatte sich zuvor zuversichtlich hinsichtlich einer raschen Wirkung der jüngst beschlossenen Corona-Maßnahmen gezeigt. Zugleich forderte er eine Diskussion über einen "harten Lockdown", sollte sich das Infektionsgeschehen anders entwickeln.

aufgrund der Corona-Pandemie nicht aus. Der Kanzler sei "grundsätzlich auf einer Linie" mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Lauterbach hatte sich zuvor zuversichtlich hinsichtlich einer raschen Wirkung der jüngst beschlossenen Corona-Maßnahmen gezeigt. Zugleich forderte er eine Diskussion über einen "harten Lockdown", sollte sich das Infektionsgeschehen anders entwickeln. Um eine weitere Verbreitung der Omikron-Variante zu verhindern, stuft Österreich die Länder Großbritannien, Dänemark, die Niederlande und Norwegen als Virusvariantengebiete ein. Die Einreise aus diesen Staaten werde damit in der Regel mit einer zehntägigen Quarantäne verbunden sein, teilte das Gesundheitsministerium mit.

die Länder Großbritannien, Dänemark, die Niederlande und Norwegen als Virusvariantengebiete ein. Die Einreise aus diesen Staaten werde damit in der Regel mit einer zehntägigen Quarantäne verbunden sein, teilte das Gesundheitsministerium mit. In Italien geht derzeit ein Video viral, das zwar möglicherweise sinnvoll und wichtig, aber gleichzeitig schlecht gemacht und musikalisch wenig ansprechend ist. Zur Melodie des Weihnachtsklassikers "Jingle Bells" singen die drei Virologen Andrea Crisanti, Matteo Bassetti und Fabrizio Pregliasco mit ernsten Gesichtern den Impfaufruf "Sì sì sì sì sì vax, vacciniamoci". (Deutsch: "Ja, ja, ja, ja, ja zur Impfung, lassen wir uns impfen")

singen die drei Virologen Andrea Crisanti, Matteo Bassetti und Fabrizio Pregliasco mit ernsten Gesichtern den Impfaufruf "Sì sì sì sì sì vax, vacciniamoci". (Deutsch: "Ja, ja, ja, ja, ja zur Impfung, lassen wir uns impfen") Der Präsident des RKI, Lothar Wieler, rechnet mit einer Verschärfung der Lage in Kürze. "In den vergangenen Tagen waren die Fallzahlen rückläufig, aber leider ist das kein Zeichen für eine Entspannung", sagt er. "Wir müssen die noch immer sehr hohen Fallzahlen runterbekommen. "Zudem komme eine Infektionswelle von noch nicht gesehener Dynamik , so dass dem Gesundheitssystem eine Überlastung drohe. In drei Wochen werde Omikron die dominierende Variante sein. "Das Weihnachtsfest darf nicht der Funke sein, der das Omikron-Feuer entfacht."

, so dass dem Gesundheitssystem eine Überlastung drohe. In drei Wochen werde Omikron die dominierende Variante sein. "Das Weihnachtsfest darf nicht der Funke sein, der das Omikron-Feuer entfacht." "Die Maßnahmen wirken", sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit RKI-Chef Lothar Wieler. Man müsse aber mit einer fünften Corona-Welle rechnen. Die Omikron-Welle lasse sich in Deutschland nicht mehr verhindern. "Darauf bereiten wir uns derzeit intensiv vor." Unter der Woche infizierten sich deutlich weniger Menschen als am Wochenende. Deshalb müssten Clubs und Bars nun geschlossen werden. Der wichtigste Baustein der Bekämpfung der Omikron-Welle sei die Booster-Impfkampagne.

rechnen. Die Omikron-Welle lasse sich in Deutschland nicht mehr verhindern. "Darauf bereiten wir uns derzeit intensiv vor." Unter der Woche infizierten sich deutlich weniger Menschen als am Wochenende. Deshalb müssten Clubs und Bars nun geschlossen werden. Der wichtigste Baustein der Bekämpfung der Omikron-Welle sei die Booster-Impfkampagne. Wissenschaftler des "Walter Reed Army Institute of Research" sollen angeblich einen Impfstoff entwickelt haben, der gegen das ursprüngliche Coronavirus und alle seine Varianten, also auch Omikron, wirksam ist. Dieser Erfolg sei das Ergebnis von fast zwei Jahren Arbeit an dem Virus, wie das US-Portal "Defense One" schreibt. Das Labor der US-Armee erhielt seine erste DNA-Sequenzierung des COVID-19-Virus nach Angaben von "Defense One" Anfang 2020.

entwickelt haben, der gegen das ursprüngliche Coronavirus und alle seine Varianten, also auch Omikron, wirksam ist. Dieser Erfolg sei das Ergebnis von fast zwei Jahren Arbeit an dem Virus, wie das US-Portal "Defense One" schreibt. Das Labor der US-Armee erhielt seine erste DNA-Sequenzierung des COVID-19-Virus nach Angaben von "Defense One" Anfang 2020. Eine Infektion mit der Virusvariante Omikron birgt einer südafrikanischen Studie zufolge ein geringeres Risiko für schwere Erkrankungen als die Delta-Variante. Wissenschaftler des Nationalen Instituts für übertragbare Krankheiten und Universitäten fanden heraus, dass das Risiko für eine Klinikeinweisung um 80 Prozent und für schwere Erkrankungen um 30 Prozent niedriger ausfällt.

zufolge ein geringeres Risiko für schwere Erkrankungen als die Delta-Variante. Wissenschaftler des Nationalen Instituts für übertragbare Krankheiten und Universitäten fanden heraus, dass das Risiko für eine Klinikeinweisung um 80 Prozent und für schwere Erkrankungen um 30 Prozent niedriger ausfällt. Die Corona-Variante Omikron hat den Bundestag erreicht. An der konstituierenden Sitzung des Verteidigungsausschusses haben nach Angaben aus dem Gremium vom Mittwoch zwei Abgeordnete mit einer zu diesem Zeitpunkt nicht erkannten Covid-19-Infektion teilgenommen, darunter die beiden Varianten Delta und Omikron. Das Sekretariat des Ausschusses wies die Abgeordneten danach in einem Schreiben darauf hin, dass "eine Infektion mit dem Omikron-Virus bekanntgegeben wurde". In der Folge zeigte die Warn-App bei zahlreichen Verteidigungspolitikern auch eine rote Warnung.

mit einer zu diesem Zeitpunkt nicht erkannten Covid-19-Infektion teilgenommen, darunter die beiden Varianten Delta und Omikron. Das Sekretariat des Ausschusses wies die Abgeordneten danach in einem Schreiben darauf hin, dass "eine Infektion mit dem Omikron-Virus bekanntgegeben wurde". In der Folge zeigte die Warn-App bei zahlreichen Verteidigungspolitikern auch eine rote Warnung. In Großbritannien liegen so viele kleine Kinder mit einer Coronavirus-Infektion im Krankenhaus wie nie zuvor. Aktuelle Daten zeigen, dass in der Woche bis zum 18. Dezember insgesamt 196 infizierte Kinder im Alter von 0 bis 5 Jahren in britische Kliniken eingeliefert wurden.

Diese Entscheidung haben viele mit Spannung erwartet: Der Deutsche Ethikrat befürwortet eine Ausweitung der Impfpflicht auf "wesentliche Teile der Bevölkerung". Das unabhängige Gremium berät die Bundesregierung in ethischen Fragen der Corona-Pandemie .

. Die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde zur Eindämmung der Corona-Pandemie kommen nach Ansicht des Frankfurter Virologen Martin Stürmer zu spät. "Bei der Verdopplungsrate, die Omikron an den Tag legt, ist jeder Tag wichtig" sagte Stürmer am Mittwoch im Deutschlandfunk. Omikron sei nicht erst seit gestern eine Bedrohung. Man könne der Politik durchaus den Vorwurf machen, mit dem verspäteten Treffen "schon wieder etwas verschlafen" zu haben.

Omikron breitet sich in ganz Europa aus. Die Länder reagieren unterschiedlich auf die steigenden Infektionszahlen. Ein Überblick dazu.

Die Lebenserwartung in den USA ist vergangenes Jahr so stark gesunken wie seit 75 Jahren nicht mehr. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vom Mittwoch lag die Lebenserwartung bei der Geburt für die gesamte US-Bevölkerung im vergangenen Jahr bei 77,0 Jahren – im Vorjahr waren es noch 78,8. Hauptursache für den Rückgang ist die Corona-Pandemie.

Nach der Corona-Runde von Bund und Ländern hat die Vizepräsidentin des Bundestages, Katrin Göring-Eckardt, die schnelle Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht gefordert. "Der Bundestag sollte im neuen Jahr zügig eine allgemeine Impfpflicht auf den Weg bringen", sagte die Grünen-Politikerin dieser Redaktion.

Corona-News von Dienstag, 21. Dezember: Israel will über 60-Jährigen vierte Impfung geben

Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus sollen in Israel über 60-Jährige eine vierte Impfdosis erhalten. Ein Expertengremium der israelischen Regierung empfahl am Dienstagabend außerdem, Mitarbeiter des Gesundheitssystems sollten ebenfalls zum vierten Mal geimpft werden.

über 60-Jährige eine vierte Impfdosis erhalten. Ein Expertengremium der israelischen Regierung empfahl am Dienstagabend außerdem, Mitarbeiter des Gesundheitssystems sollten ebenfalls zum vierten Mal geimpft werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zeigt sich im Interview mit den ARD-Tagesthemen überzeugt, dass die von Bund und Ländern beschlossenen strengeren Maßnahmen "sehr wirksam" sein werden, wenn sie umgesetzt werden. Zum wiederholten Male warnte der SPD-Politiker vor einer "massiven Zunahme" der Corona-Fälle durch die sich ausbreitende Omikron-Variante. "Die fünfte Welle rollt an mit Omikron", betonte Lauterbach.

In Mecklenburg-Vorpommern sollen die von Bund und Ländern vereinbarten Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene bereits ab dem 24. Dezember gelten.

gelten. Der Virologe Alexander Kekulé darf laut Medienberichten bis auf Weiteres nicht mehr an der Martin-Luther-Universität Halle tätig sein: Rektor Christian Tietje hat eine "vorläufige Dienstenthebung" für Kekulé ausgesprochen, der an der Uni eine Professur inne hat. Hintergrund ist ein Disziplinarverfahren. Das in dieser Form gegen einen Professor vorgegangen wird, kommt selten vor. Kekulé kündigte am Abend im Gespräch mit der "Mitteldeutschen Zeitung" (MZ) rechtliche Schritte an.

darf laut Medienberichten bis auf Weiteres nicht mehr an der Martin-Luther-Universität Halle tätig sein: Rektor Christian Tietje hat eine "vorläufige Dienstenthebung" für Kekulé ausgesprochen, der an der Uni eine Professur inne hat. Hintergrund ist ein Disziplinarverfahren. Das in dieser Form gegen einen Professor vorgegangen wird, kommt selten vor. Kekulé kündigte am Abend im Gespräch mit der "Mitteldeutschen Zeitung" (MZ) rechtliche Schritte an. Die Landesregierungen von Baden-Württemberg und Sachsen halten die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie für unzureichend. Das haben sie in einer Protokollerklärung zu dem Beschluss der Bundesregierung und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten deutlich gemacht.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die von Bund und Ländern beschlossenen Kontaktbeschränkungen verteidigt. "Was wir jetzt haben, ist sofortige Kontaktbeschränkung", sagte Scholz nach einer Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin.

verteidigt. "Was wir jetzt haben, ist sofortige Kontaktbeschränkung", sagte Scholz nach einer Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Zur Eindämmung der sich rasch verbreitenden Corona-Virusvariante Omikron haben Bund und Länder schärfere Einschränkungen des privaten und auch öffentlichen Lebens beschlossen.

des privaten und auch öffentlichen Lebens beschlossen. Berlins neue Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sieht es als "wichtiges Zeichen", dass die Ministerpräsidentenkonferenz drei Tage vor Weihnachten noch einmal zusammengekommen sei. Es gehe jetzt darum, die Feiertage und Silvester verantwortungsbewusst zu gestalten, sagte die SPD-Politikerin nach der Bund-Länder-Runde. Angesichts der Lage könne sich das Land auch beim Impfen keine Pause gönnen.

sieht es als "wichtiges Zeichen", dass die Ministerpräsidentenkonferenz drei Tage vor Weihnachten noch einmal zusammengekommen sei. Es gehe jetzt darum, die Feiertage und Silvester verantwortungsbewusst zu gestalten, sagte die SPD-Politikerin nach der Bund-Länder-Runde. Angesichts der Lage könne sich das Land auch beim Impfen keine Pause gönnen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer wollen sich am 7. Januar zu neuen Beratungen über die Corona-Pandemie treffen.

Zur Eindämmung der Corona-Virusvariante Omikron kommen spätestens ab dem 28. Dezember Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene. Dann sind private Zusammenkünfte für sie nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt, wie Bund und Länder bei einem neuen Corona-Gipfel beschlossen haben. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon ausgenommen. Außerdem dürfen überregionale Großveranstaltungen spätestens ab dem 28. Dezember nur noch ohne Zuschauer stattfinden.

auch für Geimpfte und Genesene. Dann sind private Zusammenkünfte für sie nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt, wie Bund und Länder bei einem neuen Corona-Gipfel beschlossen haben. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon ausgenommen. Außerdem dürfen überregionale Großveranstaltungen spätestens ab dem 28. Dezember nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Die Virologin Sandra Ciesek warnt in der neuen Folge des NDR-Podcasts "Coronavirus-Update" vor den bevorstehenden Wochen aufgrund der Omikron-Variante. Zu beobachten sei das bereits in Nachbarländern wie Dänemark oder den Niederlanden, wo sich die Zahl der Infizierten mit der Mutante bereits alle zwei Tage verdoppelt. "Mir fällt kein guter Grund ein, warum das in Deutschland anders sein sollte", sagt Ciesek. "Das ist eine so wahnsinnig schnelle Geschwindigkeit, die haben wir bisher in der Pandemie noch nicht gesehen."

warnt in der neuen Folge des NDR-Podcasts "Coronavirus-Update" vor den bevorstehenden Wochen aufgrund der Omikron-Variante. Zu beobachten sei das bereits in wie Dänemark oder den Niederlanden, wo sich die Zahl der Infizierten mit der Mutante bereits alle zwei Tage verdoppelt. "Mir fällt kein guter Grund ein, warum das in Deutschland anders sein sollte", sagt Ciesek. "Das ist eine so wahnsinnig schnelle Geschwindigkeit, die haben wir bisher in der Pandemie noch nicht gesehen." Wenige Stunden vor Beginn des Corona-Gipfels schlug das RKI mit einer Meldung Alarm – und kassierte dafür einen heftigen Rüffel von der Regierung : Via Twitter forderte das RKI unter anderem "maximale Kontaktbeschränkungen", die möglichst sofort beginnen und bis zunächst Mitte Januar gelten sollten. Reisen sollten auf das unbedingt Notwendige reduziert werden.

: Via Twitter forderte das RKI unter anderem "maximale Kontaktbeschränkungen", die möglichst sofort beginnen und bis zunächst Mitte Januar gelten sollten. Reisen sollten auf das unbedingt Notwendige reduziert werden. Angesichts der Omikron-Gefahr machen die unionsgeführten Bundesländer sowie das grün regierte Baden-Württemberg Druck auf die Bundesregierung, die allgemeine Impfpflicht voranzutreiben.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Auffrischimpfungen wegen der Omikron-Variante des Coronavirus bereits nach mindestens drei statt nach sechs Monaten. Das gelte ab sofort, teilte das Gremium am Dienstag mit.

wegen der Omikron-Variante des Coronavirus bereits nach mindestens drei statt nach sechs Monaten. Das gelte ab sofort, teilte das Gremium am Dienstag mit. Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt wegen einer beginnenden Welle der Omikron-Variante des Coronavirus die sofortige Umsetzung eines umfassenden Maßnahmen-Bündels. Zunächst bis Mitte Januar sollten laut einem RKI-Tweet vom Dienstag gelten: "maximale Kontaktbeschränkungen", maximale Maßnahmen zum Infektionsschutz, maximale Geschwindigkeit beim Impfen und das Verringern von Reisen auf "das unbedingt Notwendige". Zum Verständnis der Maßnahmen brauche es intensive Begleitkommunikation.

Angesichts der großen Gefahr durch Omikron fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dringend die Wiederherstellung der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite durch den Bund. Es brauche hier keine regionalen Maßnahmen, sondern einen national einheitlichen Rahmen, sagte Söder.

Angesichts einer durch die Omikron-Variante drohenden fünften Corona-Welle haben Behörden und Unternehmen der kritischen Infrastruktur damit begonnen, ihre Notfallpläne zu reaktivieren. "Wir stellen sicher, dass genügend Verstärkungskräfte aus anderen Bereichen zur Verfügung bereitstehen für unser Lagezentrum", sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn am Dienstag auf Anfrage.

zu reaktivieren. "Wir stellen sicher, dass genügend Verstärkungskräfte aus anderen Bereichen zur Verfügung bereitstehen für unser Lagezentrum", sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn am Dienstag auf Anfrage. Vor den Beratungen von Bund und Ländern über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen hat Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery die Politik zu mehr Konsequenz im Kampf gegen die Pandemie aufgerufen und sich gegen die Verhängung eines "Lockdown lights" gewandt.

die Politik zu mehr Konsequenz im Kampf gegen die Pandemie aufgerufen und sich gegen die Verhängung eines "Lockdown lights" gewandt. Nach Ansicht des Bundesjustizministers und FDP-Politikers Marco Buschmann sollte ein Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhindert werden, sagte Buschmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch Schulschließungen sollen unbedingt verhindert werden.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle bisherigen Corona-News finden Sie hier.

