Super-Taifun "Rai": Zahl der Toten steigt auf mehr als 20

Sa, 18.12.2021, 10.54 Uhr

Die Zahl der Todesopfer durch den Taifun "Rai" auf den Philippinen hat sich auf mehr als 20 erhöht. Laut Behörden wurden mehr als 18.000 Einsatzkräfte für Such- und Rettungsmaßnahmen in den am schwersten betroffenen Regionen mobilisiert.