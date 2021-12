Corona-Impfpflicht: Politiker erhalten Drohbriefe mit Fleisch

Ein in Alufolie eingewickeltes Stück Fleisch sowie einen Drohbrief haben verschiedene hochrangige Politiker, unterschiedliche Medien und öffentliche Institutionen erhalten. In dem Brief wird "blutiger Widerstand" gegen die geplante Impfpflicht angekündigt. Das berichtet unter anderem das ARD-Hauptstadtstudio.

Demnach wurden mindestens zwölf solcher Drohschreiben verschickt. Auch der Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, Bundestagsabgeordnete und Polizeibehörden sollen unter den Empfängern sein.

Drohbrief: Fleisch sollte Corona-Viren und Zyklon B enthalten

"Das Fleisch ist mit ausstrahlenden Covid-19-Viren und mit Zyklon B durchseucht", habe in dem Schreiben nach ARD-Informationen gestanden. "Der Widerstand gegen die Impfung und die Maßnahmen wird blutig und unappetitlich." Wer hinter den Schreiben steckt, ist derzeit nicht bekannt.

Der ARD zufolge wurden jedoch keine Gefahrenstoffe bei einer kriminaltechnischen Untersuchung festgestellt. Zyklon B ist die Bezeichnung für ein Gas, das Blausäure enthält und tödlich ist. Der Stoff wurde während des nationalsozialistischen Terrorregimes in Konzentrations- und Vernichtungslagern genutzt, um Millionen Menschen zu töten. (msb)

