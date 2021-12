Corona-Booster nach vier Wochen: Ist die frühe Impfung sinnvoll?

Eine Auffrischimpfung schon nach vier Wochen? In Nordrhein-Westfalen soll das möglich sein. Der Erlass sorgt jedoch für Verwirrung.

Corona: Geimpfte ohne Booster stecken sich schneller mit Omikron an

Diese Nachricht breitete sich am Montagabend rasend schnell aus und löste bei vielen doch Verwunderung aus: Nordrhein-Westfalen verkürzt deutlich den Mindestabstand zur Auffrischimpfung. Künftig dürfen sich die Menschen dort bereits vier Wochen nach ihrer zweiten Spritze erneut gegen Corona impfen lassen. Bisher wurde der Booster erst mit Abstand von fünf Monaten zur zweiten Impfung empfohlen. Warum also nun diese verkürzte Frist?

Wie das Landesgesundheitsministerium aus Düsseldorf mitteilt, orientiert sich der verkürzte Mindestabstand bei den Impfungen an einer aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Diese offizielle Empfehlung richtet sich bislang aber nur an die vulnerablen Zielgruppen. Eine Auffrischungsimpfung kann demnach bei „Personen mit schwer eingeschränktem Immunsystem und einer erwartbar stark verminderten Immunantwort bereits vier Wochen nach der zweiten Impfung als Optimierung verabreicht werden“, so die Stiko.

Weiter wörtlich heißt es in der Stiko-Empfehlung: „Die Auffrischimpfung soll in der Regel im Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen.“ Eine Verkürzung des Impfabstandes auf fünf Monate könnte im Einzelfall oder „wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind erwogen werden.“

Booster in NRW: Kassenärzte dementieren

Laut dem neuen Erlass in Nordrhein-Westfalen können aber nicht nur Immunschwache nach nur vier Wochen geboostert werden. Auch alle anderen Menschen dürfen nicht abgewiesen werden. Der Erlass wurde am Montag an alle Kommunen und viele Mediziner-Verbände verschickt.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) dementierte bereits am Dienstag diesen Vorstoß. Allgemeine Boosterimpfungen nach vier Wochen seien nicht vorgesehen. Die verkürzte Frist betreffe weiterhin nur schwer immundefiziente Personen, „bei denen die Gabe der Auffrischimpfung bereits vier Wochen nach der Zweitimpfung erfolgen kann“, erklärte ein Sprecher der KVNO auf Nachfrage der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ).

Wüst verteidigt Booster-Erlass in NRW

Ministerpräsident Hendrik Wüst verteidigte jedoch den neuen Erlass und bestätigte am Dienstag, dass Booster-Impfungen in NRW nun grundsätzlich nach vier Wochen möglich sind. Es gebe aber keine ausdrückliche Empfehlung dafür, sagte der CDU-Politiker.

Wüst sagte, man habe „schon die ganze Zeit“ niemanden zurückgewiesen, der einige Tage oder Wochen vor Ablauf der fünf Monate nach der Zweit-Impfung einen Booster wollte. Nun habe man eine „Untergrenze“ von vier Wochen eingezogen. Man empfehle jetzt aber nicht, „nach vier Wochen zu laufen.“ Mit einem neuen Erlass sollten „kommunikative Fragezeichen“ nun geklärt werden.

Früher Booster: Aus immunologischer Sicht wenig sinnvoll

Aus Sicht von Immunologen macht eine Booster-Impfung nach vier Wochen auch nur wenig Sinn. „Vier Wochen Abstand zu der dritten Impfung sind zu früh“, sagte die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Prof. Christine Falk der Deutschen Presse-Agentur. Das Immunsystem sei dann noch mit der „Reifung“ beschäftigt. „Dabei werden vor allem die Antikörper noch einmal verbessert - wie bei der Reifung eines guten Weines“, erklärt Falk. Eine dritte Impfung könnte diesen Vorgang durch die Verabreichung des Antigens eher stören als unterstützen.

„Aus immunologischer Sicht sind vier Monate Abstand zwischen Zweit- und Drittimpfung das Minimum“, sagte Professor Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Die Entscheidung in NRW sei vermutlich aus Angst vor Omikron gefallen, sagte Watzl. Dies sei jedoch nicht zielführen. „Was zielführender wäre, wäre jetzt noch mal die Rate der Erst- und Zweitimpfungen zu steigern“, so der Experte. (aju/dpa)

