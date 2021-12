Omikron-Variante: In Großbritannien gilt Homeoffice-Pflicht

Omikron-Variante: In Großbritannien gilt Homeoffice-Pflicht

Mo, 13.12.2021, 11.44 Uhr

In Großbritannien gilt ab heute eine weitgehende Homeoffice-Pflicht, der sonst so belebte Bahnhof King's Cross in London zeigt sich deshalb fast menschenleer.