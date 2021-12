Mayfield in Trümmern: Ein Tornado-Überlebender berichtet

Mo, 13.12.2021, 09.21 Uhr

Dutzende Tornados sind durch sechs Bundesstaaten im Herzen der USA gezogen und haben Tod und Verwüstung hinterlassen. Nirgendwo aber war es so schlimm wie in der Kleinstadt Mayfield in Kentucky.