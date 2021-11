Corona: Schwere Vorwürfe gegen Lanz & ZDF ++ Booster für alle schon früher?

Kanzlerin Merkel fordert einen Schwellenwert für die Hospitalisierungen

Schleswig-Holstein verschärft seine Corona-Regeln drastisch

Ungeimpfte Reisende müssen an der österreichischen Grenze künftig einen PCR-Test vorweisen

Die Stiko plant die Booster-Impfungen künftig für alle Menschen ab 18 Jahren zu empfehlen

Die meisten Bundesländer wollen dafür aber nicht die Impfzentren wieder in Betrieb nehmen

Das RKI meldet mit 52.826 neuen Positiv-Tests den nächsten Tageshöchstwert

Berlin. Die Corona-Lage in Deutschland wird jeden Tag dramatischer. Täglich brechen die vom Robert Koch-Institut (RKI) neue Rekorde, die alles andere als positiv stimmen. Die Politik plant daher nun die Wiedereinführung harter Maßnahmen. Morgen soll im Bundestag über eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes abgestimmt werden.

Ebenfalls am Donenrstag sollen Bund und Länder auf einem neuen Corona-Gipfel über weitere Maßnahmen beraten. Dabei könnte es auch um eine Impfpflicht bei bestimmten Gruppen gehen. Außerdem wird die bundesweite Einführung von 2G oder gar 2G plus diskutiert.

Derweil plant die Ständige Impfkommission (Stiko) nach Aussage ihres Vorsitzenden Thomas Mertens, die Booster-Impfungen künftig für alle Menschen ab 18 Jahren zu empfehlen. Im ZDF sagte Mertens, man werde erneut beraten und es werde nicht lange dauern, bis die Empfehlung komme. Die deutschen Hausärzte hingegen warnen vor einem Verteilungskampf bei den Auffrischungsimpfungen – und lehnen entsprechend Booster für jeden zum jetzigen Zeitpunkt ab.

RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 52.826 Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland liegt bei 319,5 – gegenüber 312,4 am Vortag. Lesen Sie dazu: Corona in Deutschland: Fallzahlen und Hospitalisierungsrate







Corona-News von Mittwoch, 17. November: Länder wollen Booster-Impfungen wohl größtenteils ohne Impfzentren stemmen

13.24 Uhr: Die Bundesländer planen die Verabreichung der Corona-Auffrischungsimpfungen einem Bericht zufolge weitgehend ohne große Impfzentren. Lediglich Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland hätten vor, Impfzentren weiter zu betreiben oder wieder zu öffnen, berichtete die „Welt“ (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf eine Umfrage unter den Ländern. Ansonsten werde vor allem auf niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, kleine Impfstellen und mobile Impfteams gesetzt.

In Bayern sollen 81 Impfzentren als Basis für 230 mobile Teams wieder aus dem "Stand-by-Betrieb" geholt werden, teilte demnach das Landesgesundheitsministerium mit. In Berlin sind zwei große Impfzentren noch offen; geplant ist laut dem Bericht nun die Eröffnung eines weiteren Zentrums im Ostteil der Stadt. Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland reaktivierten ihre Impfzentren und setzten zusätzlich auf Impfstellen, schrieb die Zeitung weiter. In Rheinland-Pfalz werde darüber noch entschieden.

Lauterbach fordert Booster-Priorisierung von der Stiko

12.50 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat die Ständige Impfkommission (Stiko) aufgefordert, ihre Empfehlung für Booster-Impfungen mit einer Priorisierung zu koppeln. "Wenn wir ohne Einschränkungen den Booster für alle öffnen, legen wir die Priorisierung in die Hände der Praxen. Bei 30.000 Arztpraxen bedeutet das 30.000 unterschiedliche Priorisierungen", sagte Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch). Seine Forderung für Auffrischungsimpfungen ab 18 Jahren: "Die Stiko sollte klar festlegen, welche Gruppe als nächstes dran ist."

Der Vorschlag von Lauterbach lautete: "Aus meiner Sicht müssen die über 70- und 60-Jährigen priorisiert werden, dann auch die über 50-Jährigen." Da sich der vollständige Schutz der Booster-Impfung erst nach zwei Wochen entfalte, sollten man "schnell die über 50-Jährigen impfen, um sie für die nächsten Wochen zu schützen".

Lauterbach sagte, er rechne damit, dass die Stiko die dritte Impfung bereits fünf Monate nach der zweiten Impfung empfehlen werde. Bei allen weiteren Auffrischungsimpfungen würde aber ein größerer Abstand genügen. "In Zukunft wird das Intervall für eine Auffrischung deutlich größer sein, da wir einen deutlichen Antikörperanstieg und andere verbesserten Abwehrmechanismen nach der dritten Impfung sehen."

Karl Lauterbach, Epidemiologe und SPD-Politiker. Foto: dpa

NRW-Ministerpräsident attackiert Scholz scharf

12.31 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat dem designierten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Corona-Pandemie einen schlechten Umgang mit den Bundesländern vorgeworfen. In den vorherigen Pandemiewellen habe Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Maßnahmen stets eng mit den Ländern abgestimmt, Scholz mache dies nicht, sagte Wüst am Mittwoch im nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf. "Olaf Scholz hat die Länder abtropfen lassen und versucht, sie mit dem Infektionsschutzgesetz vor vollendete Tatsachen zu stellen", sagte Wüst. Dies habe verheerende Folgen.

Der nordrhein-westfälische Landtag beriet im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag über die Pandemielage. Wüst sagte, er hoffe, dass die Gespräche der Ministerpräsidenten mit dem Bund "zielführend sein werden und sich Bund und Länder auf eine gemeinsame Strategie verständigen können".

Er kritisierte, dass im Hauptausschuss des Bundestags aber weitergehende Änderungen am Entwurf der Ampelparteien für das Infektionsschutzgesetz abgelehnt wurden. "Die Zahlen gehen hoch, der Instrumentenkasten wird kleiner, das passt nicht zusammen", sagte Wüst, der derzeit der Ministerpräsidentenkonferenz vorsitzt.

Impfen statt Golfen – Laumann entschuldigt sich für Ärzte-Spruch

12.25 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich für einen frechen Spruch bei der Ärzteschaft entschuldigt. Laumann hatte laut "Ärztezeitung" bei einer Veranstaltung am Montag in Düsseldorf mit Bezug auf das Impf-Tempo bei Hausärzten gesagt: "Statt Golfplatz am Samstag Impfen am Samstag."

Via Twitter ließ Laumann am Mittwoch mitteilen: "Es war kein kluger Vergleich. Jeder, der mich kennt, weiß, dass es mir fernliegt, diejenigen zu verärgern, ohne deren Einsatz die Pandemie nicht zu bewältigen ist." Laumann sagte demnach weiter: "Die Ärztinnen und Ärzte sowie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten tagtäglich Großartiges und haben den entscheidenden Anteil an der Pandemiebekämpfung." Dafür gebühre ihnen "unser Dank und unser Respekt".

Schlewsig-Holstein verschärft Corona-Regeln drastisch

12.09 Uhr: Schleswig-Holstein verschärft vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kündigte am Mittwoch einen Wechsel zum 2G-Modell in Innenbereichen von Freizeiteinrichtungen und Gaststätten an. Damit sollen dort von Montag an nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt erhalten. Während bei Freizeitveranstaltungen künftig 2G gelten soll, greift bei beruflichen Veranstaltungen die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).

Ungeimpfte sollen nach dem Willen der Regierung künftig keinen Zugang mehr zu Diskotheken erhalten. 2G gilt auch bei Dienstleistungen mit Körperkontakt, Ausnahme bleiben Friseure und medizinische sowie pflegerische Dienstleistungen, wie Günther sagte. Bei der beruflich bedingten Übernachtung gilt künftig die 3G-Regel, ungeimpfte Touristen dürfen nicht mehr im Hotel übernachten. Auch beim touristischen Reiseverkehr gilt künftig die 2G-Regel.

Schüler müssen im Unterricht künftig wieder eine Maske aufsetzen. Unter anderem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte das gefordert. Erst Ende Oktober war die entsprechende Pflicht am Sitzplatz im Klassenzimmer ausgelaufen. Es soll künftig auch wieder Kontaktbeschränkungen geben. Private Zusammenkünfte innerhalb geschlossener Räume sind von Montag an nur noch mit bis zu zehn ungeimpften Personen zulässig.

Das Lübecker Rathaus spiegelt sich in den Scheiben eines Verkaufsstands für Weihnachtsdekoration. In Schleswig-Holstein gelten ab Montag besonders scharfe Corona-Regeln.

Merkel will Schwellenwert bei Hospitalisierungen

11.41 Uhr: Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will bei den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Lage am Donnerstag einen verbindlichen Wert für zusätzliche Maßnahmen beim sogenannten Hospitalisierungsindex festlegen. Ohne Schwellenwert bliebe der Index, der die Lage in den Krankenhäusern widerspiegelt, "ein zahnloser Tiger", sagte Merkel am Mittwoch bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags. Bund und Länder müssten sich deswegen auf einen Wert verständigen, bei dem verbindlich zusätzliche Schritte zur Eindämmung der Pandemie unternommen werden, sagte Merkel.

Bei der Änderung des Infektionsschutzgesetzes im September war der Hospitalisierungsindex zum maßgeblichen Faktor für die Beurteilung der Pandemielage erklärt worden. Damit sollte nicht mehr allein die Zahl der Corona-Neuinfektionen als Hauptkriterium für Eindämmungsmaßnahmen gelten. Bis heute gibt es aber anders als bei der Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen keinen Richtwert, ab wann die Politik handeln muss. Derzeit liegt der Hospitalisierungsindex bei 4,9, das heißt, so viele Menschen wurden in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19 ins Krankenhaus eingewiesen.

Handelsverband warnt vor 2G und 3G im Einzelhandel

11.20 Uhr: Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Genth, hat mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag vor schärferen Corona-Maßnahmen für den Einzelhandel gewarnt. "Neue Zugangsbeschränkungen wie etwa 2G oder 3G wären für den Einzelhandel vollkommen unangemessen", sagte Genth dem "Handelsblatt". Eine solche Maßnahme sei aus Infektionsschutzgründen nicht notwendig und würde im Einzelhandel "schweren Schaden anrichten".

Zudem würde die Kontrolle einen hohen Aufwand bedeuten, insbesondere in Branchen mit hoher Kundenfrequenz wie bei Lebensmittel oder Bekleidung. "Da käme es in der Folge auf jeden Fall zu langen Schlangen vor den Türen der Geschäfte, das sollte auch aus Infektionsschutzgründen dringend vermieden werden", sagte Genth der Zeitung. Es müsse nun darum gehen, passgenaue Maßnahmen zu ergreifen und nicht einfach die alten Lockdown-Ideen aus vergangenen Monaten wieder hervorzuholen.

Spahn: Haben genug Impfdosen für Auffrischimpfungen

10.45 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn sieht in einer "2G plus"-Regelung eine Möglichkeit, die Corona-Pandemie einzudämmen. Es gebe Modelle, dass ein Zugang nur für Geimpfte und Genesene mit einem zusätzlichen Test den sogenannten R-Wert um 0,5 senken könne, sagt Spahn bei einer Veranstaltung der "Süddeutschen Zeitung". Dieser gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter oder eine Infizierte im Schnitt ansteckt. Liegt er wie derzeit über eins, steigt die Zahl der Corona-Fälle weiter an.

"Wir brauchen auch einen Weckruf, um ein auch pandemiemüdes Deutschland wieder ein Stück wachzurütteln", sagte Spahn mit Blick auf die Ministerpräsidentinnenkonferenz. Der Winter drohe "sehr, sehr hart zu werden". Deswegen brauche es "entschlossene Entscheidungen, einheitliches Reden und eine klare Kommunikation".

Außerdem sagte Spahn, dass Deutschland genug Impfdosen für Auffrischimpfungen habe. "Wir haben alles in allem aus heutiger Sicht bis Ende des Jahres genug Impfstoff, um das zu machen", sagt der CDU-Politiker bei der "Süddeutschen Zeitung". "Wir haben sogar einen Teil unserer Covax-Spenden, also internationalen Spenden mit Biontech, jetzt aus Dezember in den Januar und Februar geschoben, um in Deutschland für diese Dinge genug Impfstoff zu haben."

Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Zuvor hatte Spahn gegenüber den Ärzten in Deutschland deutlich gemacht, dass alle Personen ab 18 Jahren in Deutschland auch schon vor Ablauf der Frist von sechs Monaten nach der letzten Impfung eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bekommen können.

"Markus Lanz": Kritik nach Grafik zu Impfungen in Talkshow

10.39 Uhr: In der Ausgabe der Talkshow "Markus Lanz" vom vergangenen Mittwoch war eine Grafik mit der Überschrift "Der Impfeffekt" bezogen auf die Altersgruppe 60 plus gezeigt worden. Diese zeigte, dass die Corona-Impfung bei älteren Menschen angeblich schlechter wirke. "Dabei kam es zu einer irreführenden Interpretation dieser statistischen Darstellung", hieß es vom ZDF auf Anfrage der "FAZ". "Der daraus resultierende Eindruck, die Impfung wirke in der genannten Altersgruppe weniger als bisher angenommen, ist unzutreffend."

Die Grafik hatte ohne sichtbare Quellenangabe ein Balkendiagramm mit mehreren Kategorien abgebildet. Die prozentualen Anteile, die auf Ungeimpfte und Geimpfte in der Altersgruppe ab 60 entfallen sollen, wurden farblich hervorgehoben: Zu sehen war das prozentuale Verhältnis von Geimpften und Ungeimpften an sich, der jeweilige Anteil unter den Infektionen, den Infektionen mit Krankenhausaufenthalt, den Infektionen mit intensivmedizinischer Behandlung sowie der jeweilige Anteil an gestorbenen Infizierten. Die Zahlen bezogen sich auf mehrere Wochen im Oktober.

Österreich verschärft Einreiseregeln

10.21 Uhr: Ungeimpfte Reisende müssen an der österreichischen Grenze künftig einen negativen PCR-Test vorweisen. Antigen-Schnelltests werden bei der Einreise ab Montag nicht mehr akzeptiert. Nur noch für Grenzpendler sind diese ungenaueren Tests gültig, wie aus einer Verordnung hervorging, die am Dienstagabend öffentlich gemacht wurde.

Grundsätzlich gilt jedoch für Deutsche eine Reisewarnung, da die Bundesregierung seit Sonntag fast ganz Österreich als Corona-Hochrisikogebiete einstuft. Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland zurückkehrt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test davon befreien.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle bisherigen Corona-News finden Sie hier.

