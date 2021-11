Corona: Was 2G in Österreich für Urlauber bedeutet

Wien. Wer ungeimpft in Österreich Ferien machen will, muss sich an strenge Regeln halten. Auch für Eltern mit Kindern wird es kompliziert.

Die österreichische Polizei kontrolliert Autofahrer in Klagenfurt, ob sich sich an die 2G-Regel halten.

Corona Corona: 2G in Österreich – Was Urlauber jetzt wissen müssen

Lockdown für alle Ungeimpften: Seit Montag greift die Regierung hart durch, um die rasant steigenden Infektionszahlen zu bremsen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei 849, in einigen Landesteilen bei weit über 1000. Die Polizei kontrollierte die neuen Regeln. Am Mittwoch will die Regierung über nächtliche Ausgangssperren entscheiden.

Was das alles für den geplanten Ski-Urlaub in Österreich heißt, ist noch nicht abzusehen. Deutschland hat die Alpenrepublik erneut zum Hochrisikogebiet erklärt und das macht die Tourismusbranche zunehmend nervös. 37 Prozent der Urlauber kommen aus Deutschland.

Und so wirkte es wie ein verzweifelter Versuch, die Wintersaison zu retten, als Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Montag die Nachbarstaaten Österreichs zu einem virtuellen Tourismusgipfel lud. Bereits die Wintersaison 2020/21 war ein Fiasko. Und die rasant steigenden Ansteckungszahlen gefährden die bevorstehende. Auch der Lockdown für Ungeimpfte verunsichert die Touristen. Was geht eigentlich in Österreich noch?

3G bei der Einreise, 2G im Land

Vor die Tür darf aktuell nur, wer geimpft oder genesen ist. Ungeimpfte dürfen lediglich PCR-getestet zur Arbeit, Essen kaufen, zum Arzt oder für einen kurzen Spaziergang hinaus. Kulturveranstaltungen, Sportstätten, Gastronomie, Beherbergungsbetriebe bleiben Ungeimpften verschlossen.

„Wir alle wollen eine sichere Wintersaison für unsere Gäste, dafür sind auch gemeinsame Regeln in den jeweiligen Staaten notwendig und sinnvoll“, so Köstinger am Montag. Aktuell gilt: 3G bei der Einreise, 2G während des Aufenthaltes. Eine elektronische Voranmeldung für Reisende aus Deutschland ist nicht notwendig. PCR-Tests sind in Österreich 72 Stunden gültig, Antigen-Tests lediglich 24 Stunden.

Für alle Bereiche vom Skilift bis zum Abendessen im Restaurant gilt die 2G-Regel:

• Die Impfung ist 260 Tage ab der zweiten Impfung gültig. Bei Johnson & Johnson sind es 250 Tage ab dem 22. Tag nach der Impfung.

• Hat jemand nur eine Erstimpfung, gilt diese noch bis Anfang Dezember (6.12.2021) nur zusammen mit einem negativen und gültigen PCR-Test als 2G.

• Ein Genesungszertifikat ist 180 Tage ab Ausstellung gültig.

Generell gilt in Österreich: Unter Zwölfjährige benötigen keinen 2G-Nachweis. Nur in Wien besteht eine Testpflicht ab sechs Jahren.

Noch werden alle ausländischen Touristen über zwölf Jahre in der aktuellen österreichischen Regelung praktisch Erwachsenen gleichgestellt. Das kommt daher, dass Kinder, die in Österreich zur Schule gehen, ohnehin dreimal pro Woche getestet werden. Die Tests werden dann in ein entsprechendes Dokument eingetragen, und dieses Dokument ersetzt bis zum 15. Lebensjahr aktuell den Impfnachweis.

Ausländische ungeimpfte Minderjährige haben ein solches Dokument aber nicht. Es werde an einer Lösung gearbeitet, heißt es.

Tirol setzt auf Gratisteststraßen

Die Tourismusregionen haben jedenfalls ein vitales Interesse an einer Lösung und an einer niederschwelligen Handhabe. So wirbt Tirol bereits damit, dass die 40 Gratisteststraßen im Land auch Urlaubern offen stünden. Auch andere Regionen haben Teststraßen für Urlauber geöffnet.

Doch die Einstufung Österreichs zum Hochrisikogebiet hat auch für die Heimreise Folgen. Vor der Rückkehr nach Deutschland ist die digitale Einreiseanmeldung Pflicht. Ungeimpfte müssen außerdem einen Corona-Test machen. Nach der Einreise in Deutschland müssen Ungeimpfte zehn Tage in Quarantäne, aus der man sich frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test befreien kann.

Geimpfte und Genesene sind von der Test- und Quarantänepflicht befreit, nicht aber ungeimpfte Kinder und Jugendliche.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de