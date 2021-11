3G in ÖPNV: Diese strengen Regeln gelten bald in Bus & Bahn

Berlin In öffentlichen Verkehrsmitteln in Deutschland gilt bald die 3G-Regel. Betroffen sind davon allerdings nicht nur Busse und Bahnen.

Im öffentlichen Nahverkehr kommen jetzt härtere Regeln

Die Ampel-Parteien verständigten sich darauf, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln die 3G-Regel anzuwenden

Wir erklären, was Sie nun beachten sollten

Die Corona-Zahlen schnellen in Deutschland rasant in die Höhe – gleichzeitig ist die Impfquote zu niedrig. Die Ampel-Parteien haben sich nun dazu entschieden, schärfere Maßnahmen einzuführen. SPD, Grüne und FDP hatten bereits am Montag angekündigt, dass in Bussen und Bahnen zusätzlich zur Maskenpflicht eine 3G-Regel gelten soll. Inzwischen hat dem auch der Bundestag zugestimmt.

3G in Bussen und Bahnen: Was ist geplant?

Die 3G-Regel für den Fernverkehr und den öffentlichen Nahverkehr legt fest, dass Ungeimpfte einen negativen Test vorlegen müssen, um Busse und Bahnen benutzen zu können. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden alt sein. Wie inzwischen feststeht, wird die Regelung auch für in Deutschland startende Flugzeuge gelten. Der Bundesrat muss dem Vorhaben noch zustimmen.

"Wer ein öffentliches Verkehrsmittel nutzt, muss [...] entweder geimpft, genesen oder getestet sein", heißt es dazu in der Änderung des Infektionsschutzgesetzes, wie die Ampel-Parteien sie am Donnerstag im Bundestag haben diskutieren lassen. Die 3G-Regel in Bussen und Bahnen soll stichprobenartig kontrolliert werden. Flächendeckende Kontrollen seien nicht umzusetzen, wie Kanzlerin Angela Merkel am Abend nach dem Zusammentreffen von Bund und Ländern sagte. Ausnahmen wird es unter anderem für kleine Kinder sowie Schülerinnen und Schüler bis 18 Jahre geben.

Allerdings sehen die Länder Probleme bei der praktischen Umsetzung der neuen Corona-Regeln. Es könnten nicht alle Fahrgäste durchkontrolliert werden. Die Gewerkschaft Verdi forderte, die Kontrollen nicht von den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe durchführen zu lassen.

Soll 3G auch bei der Deutschen Bahn gelten?

Die Deutschen Bahn hat bereits Unterstützung für die Einführung der 3G-Regel im öffentlichen Nah- und Fernverkehr signalisiert. Die Bahn werde alles unternehmen, um in der sich zunehmend zuspitzenden Corona-Lage bei der Eindämmung der Pandemie konstruktiv mitzuwirken, hieß es am Montag aus Unternehmenskreisen. Dabei käme es aber auf einheitliche Regeln in der Branche und möglichst auch für die übrigen Verkehrsträger an. Die Kontrolle von 3G müsse nach Ansicht der Bahn durch die zuständigen Behörden geregelt werden.

Wann soll 3G in Bussen und Bahnen kommen?

Nachdem der Bundestag den Plänen zugestimmt hat, werden diese bereits am Freitag dem Bundesrat vorgelegt. Stimmt dieser auch zu, sind die wichtigsten Hürden für die neuen Regelungen genommen. Mehrere unionsgeführte Bundesländer haben allerdings angekündigt, der Änderung des Infektionsschutzgesetzes nicht zuzustimmen. Deswegen gilt nicht als sicher, dass es durch den Bundesrat kommt.

Das neue Gesetz könnte nach dem Passieren des Bundesrats noch vor dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite am 25. November in Kraft treten, die bislang Grundlage für die Maßnahmen ist. Gelten sollen sie bis zum 19. März 2022. Allerdings können sie mit Beschluss der Mehrheit des Deutschen Bundestags einmalig um drei Monate verlängert werden, heißt es in der neuen Gesetzesfassung.

(raer/afp/dpa)

