Corona-Pandemie #allesindenArm: Twitter-Kampagne will zum Impfen bewegen

Unter dem Hashtag #allesindenArm haben sich auf Twitter Prominente und andere Nutzerinnen und Nutzer für eine Corona-Impfung stark gemacht.

"Hallo. Ich bin Igor Levit und ich bin Pianist. Ich bin geimpft. Wissenschaft und Solidarität sind der Weg aus der Pandemie. Deshalb: Lasst Euch impfen! #allesindenArm", schrieb der Star-Pianist Levit.

Viele andere posteten Statements mit ähnlichem Wortlaut. Rapper Smudo schrieb: "Ich habe mir schon krasseres Zeug als dieses Biontech reingepfiffen." Virologin Melanie Brinkmann postete ebenfalls ein Statement. Zu dem Hashtag gab es bis Montagnachmittag mehr als 85.000 Tweets.

Auch die Schauspielerin Verena Altenberger, Schauspieler Marcus Mittermeier, Comedian Torsten Sträter sowie die Moderatoren Dunja Hayali und Jörg Kachelmann beteiligten sich.

Die am Montag im Landtag in Schwerin wiedergewählte Ministerpräsidentin schrieb: "Hallo, ich bin Manuela Schwesig, vollständig geimpft. Vor 2 Jahren bin ich schwer an Krebs erkrankt und konnte nur Dank guter medizinischer Versorgung überleben. Ich möchte, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet und weiter allen Menschen helfen kann."

Andere Politiker, die mitmachten, waren zum Beispiel der geschäftsführende Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), FDP-Chef Christian Lindner, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Agnieszka Brugger (Grüne), Konstantin von Notz (Grüne), Annette Widmann-Mauz (CDU) und Victor Perli (Linke).

Der Name der Kampagne erinnert stark an die vergangenen Aktionen #allesdichtmachen und #allesaufdentisch, welche die Corona-Politik der Bundesregierung kritisierten und zum Teil impfkritische Positionen vertraten. Auch dabei waren viele prominente Gesichter vertreten.

