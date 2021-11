Corona-Gipfel: Neue Regeln, 2G, Booster - Kommt neue Notbremse?

Nach langer Zeit gibt es am Donnerstag mal wieder einen Corona-Gipfel von Bund und Ländern

Die Zahlen steigen dramatisch an, Kliniken sind nah an der Überlastungsgrenze

Welche neuen Corona-Regeln könnten beschlossen werden? Wie kann ein neuer Lockdown verhindert werden?

Die Zahl der Corona-Neufinfektionen in Deutschland steigt. Kommenden Donnerstag wollen Bund und Länder erstmals wieder gemeinsam über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. An dem Treffen werden daher nicht nur die 16 Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder teilnehmen, sondern auch die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der derzeitige Vizekanzler und höchstwahrscheinliche Merkel-Nachfolger Olaf Scholz (SPD).

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Virus nehme keine Rücksicht darauf, "ob wir gerade eine geschäftsführende Regierung haben oder ob gerade Koalitionsverhandlungen geführt werden", sagte Merkel am Mittwoch. Stattfinden soll das Treffen angesichts der aktuellen Corona-Lage mit Rekordinzidenzen und einer stetig steigenden Hospitalisierungsrate per Videokonferenz. Zuletzt hatten sich die Länderchefs Anfang Oktober bei Bonn persönlich getroffen.

Bei dem Treffen wird es vor allem darum gehen, ob der aktuelle Flickenteppich an Corona-Regeln, der sich durch Deutschland zieht, wieder vereinheitlicht werden soll. Die Ampel-Parteien haben dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt. Doch reicht dieser aus, um die vierte Welle zu brechen? Und was wollen die einzelnen Bundesländer? Ein Überblick, welche Maßnahmen bald deutschlandweit kommen könnten.

Corona: Wo soll bundesweit 3G oder 2G gelten?

Schon vor der MPK – kurz für Ministerpräsidentenkonferenz – ist absehbar, dass die Maßnahmen verschärft werden. Die Ampel-Parteien wollen angesichts der steigenden Infektionszahlen schärfere Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen und die 3G-Regel in Bussen und Bahnen. Dies geht aus einem Entwurf vor, der unserer Redaktion vorliegt.

Die einzelnen Länder sollen demnach bei Bedarf auch wieder die Möglichkeit bekommen, zusätzliche schärfere Maßnahmen zu beschließen. Eine solche Regelung für die Zeit nach der epidemischen Lage von nationaler Tragweite gibt es bereits jetzt im Infektionsschutzgesetz. Die Ampel-Parteien wollten dies ursprünglich aus dem neuen Gesetzentwurf streichen, rücken nach Kritik davon aber wieder ab.

Der stellvertretende SPD-Franktionsvorsitzende Dirk Wiese sagte am Montag im ZDF-Morgenmagazin, dass die drei möglichen künftigen Koalitionspartner die 3G-Regelung am Arbeitsplatz planen. Zudem seien eine Homeoffice-Pflicht und die Möglichkeit zu Kontaktbeschränkungen "gerade auch für Ungeimpfte" geplant.

Kommt der "Lockdown für Ungeimpfte"?

FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann schrieb auf Twitter: "Ampel ergänzt Gesetzespaket gegen Corona um Rechtsgrundlagen für: Testpflichten in Altersheimen u.ä Einrichtungen, Kontaktbeschränkungen, Kapazitätsbegrenzungen, Homeoffice-Pflicht, wo praktikabel, 3G am Arbeitsplatz und im ÖPNV, modifizierte Länderöffnungsklausel." Über die Forderung nach einer Impfpflicht für Beschäftigte in Pflege- und Altenheimen gibt es offenbar noch keine Einigung.

Ampel ergänzt Gesetzespaket gegen Corona um Rechtsgrundlagen für:

1️⃣ Testpflichten in Altersheimen uä Einrichtungen

2️⃣ Kontaktbeschränkungen

3️⃣ Kapazitätsbegrenzungen

4️⃣ Home Office-Pflicht, wo praktikabel,

5️⃣ 3G am Arbeitsplatz und im ÖPNV

6️⃣ modifizierte Länderöffnungsklausel — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) November 15, 2021

Zuvor hatte sich bereits der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck zu den nochmaligen Verschärfungen bekannt. "Kontaktuntersagung oder 2G-Regelung heißt in weiten Teilen: Lockdown für Ungeimpfte. Das ist die Vulgärübersetzung", sagte er in den ARD-"Tagesthemen".

Am Montag erörtert der Hauptausschuss des Bundestages bei einer Anhörung mit Experten das neue Gesetz, danach setzen beraten erneut die Fachpolitiker aus den Fraktionen darüber. Über den Entwurf soll am Donnerstag im Bundestag und am Freitag im Bundesrat abgestimmt werden. Dann könnte das neue Gesetz noch vor dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite am 25. November in Kraft treten, die bislang Grundlage für die Maßnahmen ist.

Merkel drängt auf weitere Maßnahmen und Schwellenwert beim Hospitalisierungsindex

Auch Angela Merkel (CDU) drängt auf ein rasches konzertiertes Vorgehen von Bund und Ländern gegen die vierte Corona-Welle. Im Kampf gegen die Pandemie müssten nun Booster-Impfungen Priorität haben, erklärte die Noch-Kanzlerin in einer Sitzung der Unionsfraktion. Israel habe die vierte Welle durch Boostern gut in den Griff bekommen. Es müssten zusätzliche Maßnahmen wie etwa 2G eingesetzt werden, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. "Denn die Zahl der belegten Intensivbetten steigt steil an", sagte Merkel.

Als das deutsche Gesundheitssystem zum Jahreswechsel 2020/21 sehr belastet gewesen sei, habe es einen Hospitalisierungsindex von 15,9 gegeben. In einigen Bundesländern sei man - abhängig von der Impfquote - "jetzt schon wieder deutlich über 10. Das heißt: Handeln muss schnell verabredet werden."

Daher will Merkel bei den Bund-Länder-Beratungen auch einen verbindlichen Wert für zusätzliche Maßnahmen beim Hospitalisierungsindex festlegen. Der Index, der die Lage in den Kliniken widerspiegelt, bliebe ohne Schwellenwert "ein zahnloser Tiger", sagte Merkel am Mittwoch bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags. Es sei wichtig, dass sich Bund und Länder auf einen Wert verständigen, bei dem verbindlich zusätzliche Schritte zur Eindämmung der Pandemie unternommen werden.

Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte, dass es in ganz Deutschland 2G-Regeln für alle sowie 3G-Regeln am Arbeitsplatz geben müsse. In vielen Bundesländern wird 2G schon umgesetzt – beispielsweise in Hessen und Sachsen, Niedersachsen will entsprechende Verordnungen ebenfalls umsetzen. Außerdem plädierte der CSU-Vorsitzende für eine partielle Impfpflicht etwa für Alten- und Pflegeheime. Eine Prüfung einer derartigen Verordnung empfiehlt mittlerweile auch der Deutsche Ethikrat.

Viele Corona-Ausbrüche, Rekordinzidenzen: Was passiert mit Schulen und Kitas?

Schulen und Kitas sollen nicht noch einmal schließen müssen – das sagen zumindest alle politisch Verantwortlichen wie ein Mantra auf. Doch bereits jetzt sind viele Schulen wieder von Corona-Ausbrüchen betroffen, Schulklassen in Quarantäne.

Wie beispielsweise das sächsische Kultusministerium am Mittwoch bekanntgab, kamen in der ersten Novemberwoche 44 Lehrerinnen und Lehrer sowie 2587 Schülerinnen und Schüler neu in Quarantäne. Vor einem Monat betraf das noch 28 Lehrkräfte sowie 1259 Schüler. Nach einem Bericht des MDR vom Mittwoch sind bereits 16 Schulen in Sachsen wegen Corona-Infektionen von Einschränkungen und Schließungen betroffen.

Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, hat angesichts der aktuellen Corona-Lage die älteren Generationen aufgefordert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. "Ich glaube, dass die Frustration in der jungen Generation zunehmend größer wird gegen diejenigen, die sich nicht impfen lassen", sagte Schramm vor einer am Donnerstag beginnenden Plenartagung der Bundesschülerkonferenz der Deutschen Presse-Agentur. Die jüngeren Menschen in der Gesellschaft hätten eineinhalb Jahre lang bei vielen Dingen zurückstecken müssen. Das sei auch ihre Pflicht gewesen.

Corona-Schutz: Einheitliche Regeln für Schulen eher unwahrscheinlich

Schramm erwartet in diesem Winter sehr viele Quarantäne- und Infektionsfälle an den Schulen. Es sei erschreckend, dass man in einer ganz ähnlichen Situation sei wie im vergangenen Jahr. "Wir haben eine sehr niedrige Impfquote, auch bei jüngeren Menschen, sprich: in der Schülerschaft, wir haben wenige Luftfilter, wir haben wenige Vorsichtsmaßnahmen", sagte Schramm. "Die Situation ist total ernüchternd."

Da die Länder im Bereich der Bildung das Hoheitsrecht innehaben, dürfte es am nächsten Donnerstag hier aber eher nicht zu wegweisenden Entscheidungen kommen. Schon bei den letzten Corona-Gipfel hatten die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten oft darauf gepocht, Regelungen für Schulen und Kitas wenn dann eigenständig in ihren Ländern zu erlassen.

Personalnot und Bettenmangel: Wie soll den Krankenhäusern geholfen werden?

Im Gesetzentwurf der Ampel-Parteien sind Hilfsgelder für das Gesundheitssystem vorgesehen. So seien die Krankenhäuser durch die gestiegenen Corona-Zahlen besonderen Belastungen ausgesetzt. Sie sollen deshalb nunmehr "zielgerichtete Zuschläge" bekommen können, wenn sie Corona-Fälle behandeln und Betten freihalten.

Auf der Covid-Station, einem Bereich der Operativen Intensivstation vom Universitätsklinikum Leipzig, stehen der Leiter der Klinik, Prof. Dr. Sebastian Stehr (l-r) mit der Leitenden Bereichsleitung Sylvia Köppen und einem Pfleger am Bett eines schwerkranken Patienten. Auf der Intensivstation wächst seit Tagen die Zahl der Corona-Erkrankten mit schweren Verläufen, darunter immer mehr jüngere Patenten zwischen 30 und 60 Jahren. Foto: Waltraud Grubitzsch / dpa

Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) fordert derweil ebenfalls Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser. Eine Regelung für den Krankenhausausgleich sei derzeit das Wichtigste, sagte Söder am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". Dabei verwies er darauf, dass es diese staatlichen Ausgleichszahlungen für durch die Pandemie verursachte Erlösrückgänge der Krankenhäuser in den ersten drei Corona-Wellen gegeben habe. Söder forderte darüber hinaus einen neuen Pflegebonus. Es müsse einen finanziellen Anreiz für viele Pflegerinnen und Pfleger geben, die sich derzeit "ein Stück zurückgezogen haben".

Corona-Gipfel: Könnte auch ein neuer Lockdown kommen?

"Es wird keinen neuen Lockdown geben" – das hatten sowohl führende Politiker Union als auch der SPD in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder versichert. Deshalb plädierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch dafür, die "epidemische Lage nationaler Tragweite" auslaufen zu lassen.

So sehen es auch die Ampel-Parteien: Sie wollen die Notlage nicht noch einmal vom Bundestag feststellen lassen. Stattdessen sollen bis 19. März kommenden Jahres nur noch bestimmte einschränkende Maßnahmen möglich sein. Dazu gehört in erster Linie die Maskenpflicht: Sie dürfte insbesondere in Bussen und Bahnen weiter gelten. Möglich sein soll weiterhin auch die Anordnung eines Abstandsgebots im öffentlichen Raum, insbesondere in öffentlich zugänglichen Innenräumen.

Schwerwiegendere Grundrechtseinschränkungen, wie Kontaktbeschränkungen oder die Schließung von Schulen und Geschäften, werden künftig nach Bundesrecht nicht mehr möglich sein. Sie werden aus dem Katalog der Maßnahmen im Infektionsschutzgesetz gestrichen. Beschließen könnte dies der Bundestag am 18. November und der Bundesrat einen Tag später.

Auch der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), will "ganz sicher nicht" zu einem Lockdown oder Schulschließungen zurückkehren. Stattdessen will er in seinem Bundesland auf 2G setzen.

Experten fordern bei Überlastung der Krankenhäuser einen kurzen Lockdown

Experten kommen derweil zu anderen Schlussfolgerungen aus der aktuellen Lage: Für den Fall einer akuten Überlastung des Gesundheitssystems hat eine Gruppe von Wissenschaftlern unter anderem die Planung eines kurzen, aber intensiven Runterfahrens vieler Bereiche des öffentlichen Lebens ins Spiel gebracht. Schulschließungen dürften dabei aber nur als Ultima Ratio erwogen werden, "es sei denn, sie wären für eine Entlastung des pädiatrischen Gesundheitssystems notwendig", heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Strategiepapier. Darin wird ein solches Maßnahmenbündel als "Not-Schutzschalter" bezeichnet. Zuerst hatte am Donnerstag "Die Zeit" über das Papier zu Strategien für den Winter berichtet.

"Ein halbherziger Not-Schutzschalter verfehlt seine Wirkung", schreibt die Gruppe, zu der unter anderem Virologin Sandra Ciesek, Intensivmediziner Christian Karagiannidis, Physikerin Viola Priesemann, die Virologin Ulrike Protzer und die Epidemiologin Eva Grill gehören. Als Teile des Maßnahmen-Bündels werden im Papier genannt: Home-Office und engmaschige Testpflicht am Arbeitsplatz, Reduktion der Gruppengröße in Kindergärten, Schulen und am Arbeitsplatz gleichermaßen, Schließung/Reduktion von Geschäften, Restaurants, Dienstleistungen und Veranstaltungen, sowie generell deutliche Reduktion von Kontakten auf der Arbeit, in der Öffentlichkeit und im privaten Bereich.

"Es ist unklar, ob ein Not-Schutzschalter notwendig wird. Aber es wäre trotzdem hilfreich, schon jetzt einen klaren Plan zu entwickeln, ihn frühzeitig anzukündigen und mögliche Kollateralschäden präventiv abzufangen", machen die Wissenschaftler deutlich. Sie raten unter anderem, solche Maßnahmen vorab verfassungsrechtlich und ethisch prüfen zu lassen.

Bei 50.000 Neuinfizierten, die dem Robert Koch-Institut am Donnerstag gemeldet wurden und immer mehr Covid-Patienten in den Krankenhäusern könnten drastische Maßnahmen aber eben doch schon bald notwendig werden. Die schwierigere Frage ist demnach eher, wann die geschäftsführende – oder dann vielleicht schon neue – Bundesregierung sich eingestehen wird, dass um einen Lockdown vielleicht doch kein Weg vorbeiführt.

(mit dpa/afp)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de