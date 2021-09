Großeinsatz in Düsseldorf.

Kriminalität Großeinsatz der Polizei in Düsseldorfer Hotel

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in einem Hotel in Düsseldorf im Einsatz. Nach Angaben eines Sprechers wurde in einem Zimmer eine Schusswaffe gefunden. Ein Mann sei festgenommen worden, dem die Waffe zugerechnet werde.

Das Hotel sei teilweise evakuiert worden. Mehrere Spezialeinsatzkommandos (SEK) durchsuchten das Gebäude. Es müsse abgeklärt werden, ob sich noch weitere Verdächtige dort aufhalten.

Angaben zu möglichen Hintergründen wollte der Sprecher zunächst nicht machen. "Der Festgenommene ist bisher polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten", sagte er lediglich.

Auf Bildern war zu sehen, dass schwer bewaffnete Polizisten das Hotel "the niu Tab" umstellt hatten. Auch ein gepanzertes Polizeifahrzeug war angerückt. Das Hotel liegt im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk.

Der Einsatz hatte nach Angaben des Sprechers am frühen Nachmittag begonnen.

© dpa-infocom, dpa:210917-99-260911/3